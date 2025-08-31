Hôm nay 31.8, bắt đầu chi trả 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh

Trong ngày hôm qua 30.8, nhiều tổ dân phố, phường, xã đã thông tin tới người dân phương án nhận tiền mặt 100.000 đồng mỗi người tiền quà tặng Quốc khánh từ Chính phủ. Việc trao tặng sẽ được thực hiện từ hôm nay 31.8.

Tại Hà Nội, nhiều phường, xã đã giao cho các tổ trưởng tổ dân phố thống kê lại số lượng nhân khẩu để thực hiện việc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt. Chiều 30.8, UBND xã Ô Diên (Hà Nội) đã tổ chức họp triển khai công tác tặng quà 100.000 đồng cho các hộ gia đình.

Các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cụm dân cư sẽ phát phiếu theo mẫu tới từng nhà, kê khai từng người trong gia đình theo đúng đối tượng được hưởng. Xã Ô Diên sau sắp xếp chính quyền hai cấp có quy mô dân số là 97.506 người.

Thời gian thực hiện chi trả từ 14 giờ ngày 31.8 đến hết ngày 1.9. Các hộ dân sẽ đến nhận tiền mặt tại địa điểm theo cụm dân cư, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15.9 theo quy định của Chính phủ.

Mẫu phiếu quà tặng để kê khai số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình được nhận quà trực tiếp bằng tiền mặt ẢNH: OFF

Tại Hải Phòng, nhiều phường như An Trường, Kiến Thụy... cũng đã thông báo tới người dân kê khai nhân khẩu để thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt từ hôm nay 31.8.

Nhiều người dân cho biết, việc chủ hộ thay mặt cả gia đình nhận tiền mặt trực tiếp tại các tổ dân phố hoặc nhà văn hóa thôn, xóm rất phù hợp, do nhiều nhà có con nhỏ hoặc người già không có tài khoản VNeID định danh mức 2 hoặc chưa tích hợp được.

Bên cạnh đó, một số khu vực tiếp tục gửi thông báo đề nghị người dân khẩn trương tích hợp tài khoản cá nhân vào mục an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền cho cả hộ. Chị Ngô Huyền (P.Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã thực hiện sau khi nhận được thông báo từ tổ trưởng dân phố về việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước Quốc khánh, người dân có thể làm theo hướng dẫn sau

Theo quyết định của Chính phủ, có hai hình thức tặng quà Quốc khánh:

Một là tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Hai là việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31.8 đến hết ngày 1.9, trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15.9.

Để liên kết tài khoản an sinh xã hội thành công, người dân cần thực hiện các bước sau:

* Tải và mở ứng dụng VNeID, sau đó đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

* Tại giao diện chính, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó nhấn vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại thông tin.

* Chọn ngân hàng trong danh sách các ngân hàng đã được hỗ trợ. Nhập số tài khoản ngân hàng, sau đó bấm vào "Đồng ý chia sẻ dữ liệu", chọn "Tiếp tục".

* Sau khi nhận thông báo gửi yêu cầu thành công, người dân cần chờ kết quả xác nhận từ VNeID.















