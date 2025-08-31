Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân tại hơn 1.900 xã đã nhận quà tặng Quốc khánh

Đan Thanh
Đan Thanh
31/08/2025 18:52 GMT+7

Đến 13 giờ 30 ngày 31.8, 1.929/3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng Quốc khánh đến người dân. Tổng số tiền chi trả là 5.687,1 tỉ đồng.

Theo số liệu tổng hợp nhanh của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 13 giờ 30 ngày 31.8, 1.929/3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng Quốc khánh đến công dân, chiếm tỷ trọng 58,08%. Số tiền đã được chi trả là 5.687,1 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỉ đồng.

Người dân tại hơn 1.900 xã đã nhận quà tặng Quốc khánh - Ảnh 1.

Mỗi người dân sẽ được nhận quà tặng 100.000 đồng

ẢNH: ĐAN THANH

Theo báo cáo, có 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng. 

Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. 

Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ như: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hóa (163/166 xã).

Trước đó, ngày 29.8, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 như sau: việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. 

Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30.8 và xong trước ngày 2.9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15.9.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân.

Ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Tin liên quan

Kho bạc làm xuyên lễ để người dân kịp nhận quà

Kho bạc làm xuyên lễ để người dân kịp nhận quà

Hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc xuyên lễ, đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, người dân được nhận 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh trước ngày 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

quà tặng quốc khánh Kho bạc nhà nước Bộ Tài chính VNeID trao quà tặng 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận