Người dân tại hơn 1.900 xã đã nhận quà tặng Quốc khánh

Theo số liệu tổng hợp nhanh của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 13 giờ 30 ngày 31.8, 1.929/3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng Quốc khánh đến công dân, chiếm tỷ trọng 58,08%. Số tiền đã được chi trả là 5.687,1 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỉ đồng.

Mỗi người dân sẽ được nhận quà tặng 100.000 đồng ẢNH: ĐAN THANH

Theo báo cáo, có 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng.

Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí.

Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ như: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/44 xã); Thanh Hóa (163/166 xã).

Trước đó, ngày 29.8, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 như sau: việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30.8 và xong trước ngày 2.9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15.9.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân.

Ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.