Quảng Trị: Giải cứu thêm 6 người bị cô lập do nước lũ dâng cao

Sáng 31.8, thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa giải cứu 6 người dân đi làm rừng tràm bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai giải cứu 6 người trong đêm ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 30.8, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, nhận tin báo có 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị mắc kẹt gần 2 ngày ở một nhánh sông Hiếu trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 14 cán bộ chiến sĩ, 1 cano cùng các phương tiện có mặt tại khu vực người dân bị cô lập để triển khai ứng cứu.

Quá trình tiếp cận bên kia bờ gặp khó khăn do thời điểm trời tối, nước lũ dâng cao và chảy xiết ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các nạn nhân bị cô lập ở phía bên kia sông Hiếu, khu vực này đang có nước lũ dâng cao, chảy xiết, trời tối.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 21 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa toàn bộ 6 người dân ra khỏi vùng bị cô lập, đến nơi an toàn.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin lúc 12 giờ 30 ngày 30.8, lực lượng chức năng nhận tin báo có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao và đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Lực lượng chức năng xác định 5 người dân bị cô lập ở phía bên kia đập tràn trên một nhánh của sông Hiếu cách bờ khoảng 100 mét, khu vực này có nước lũ đang dâng cao, chảy xiết. Đến 16 giờ ngày 30.8, cả 5 người dân đã được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.