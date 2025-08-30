Quảng Trị: Lũ dâng cao, cô lập 5 người đi rừng gần 2 ngày

Tối 30.8, thông tin từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại xã Hiếu Giang.

5 người dân bị cô lập bên kia bờ của nhánh sông Hiếu ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 30.8, lực lượng chức năng nhận tin báo có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao và đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Lực lượng chức năng ứng cứu thành công 5 người dân, đưa vào bờ an toàn ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã nhanh chóng triển khai 1 xe chữa cháy, 1 ca nô cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định 5 người dân bị cô lập ở phía bên kia đập tràn trên một nhánh của sông Hiếu cách bờ khoảng 100m, khu vực này có nước lũ đang dâng cao, chảy xiết.

Đến 16 giờ ngày 30.8, cả 5 người dân đã được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

