Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Lũ dâng cao, cô lập 5 người đi rừng gần 2 ngày

Bá Cường
Bá Cường
30/08/2025 21:33 GMT+7

Mực nước ở nhánh sông Hiếu (Quảng Trị) dâng cao đã cô lập nhóm 5 người dân đi làm rừng tràm suốt gần 2 ngày. Lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Tối 30.8, thông tin từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu thành công 5 người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao tại xã Hiếu Giang.

Quảng Trị: Lũ dâng cao, cô lập 5 người đi rừng gần 2 ngày- Ảnh 1.

5 người dân bị cô lập bên kia bờ của nhánh sông Hiếu

ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 30.8, lực lượng chức năng nhận tin báo có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao và đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Quảng Trị: Lũ dâng cao, cô lập 5 người đi rừng gần 2 ngày- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng ứng cứu thành công 5 người dân, đưa vào bờ an toàn

ẢNH: CÔNG AN XÃ HƯỚNG HIỆP

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã nhanh chóng triển khai 1 xe chữa cháy, 1 ca nô cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Lực lượng chức năng xác định 5 người dân bị cô lập ở phía bên kia đập tràn trên một nhánh của sông Hiếu cách bờ khoảng 100m, khu vực này có nước lũ đang dâng cao, chảy xiết. 

Đến 16 giờ ngày 30.8, cả 5 người dân đã được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 6, vùng núi Quảng Trị sạt lở nhiều nơi, lũ dâng

Ảnh hưởng bão số 6, vùng núi Quảng Trị sạt lở nhiều nơi, lũ dâng

Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều sườn đồi ở vùng núi Quảng Trị đã xảy ra sạt lở đất, mưa lớn cũng khiến mực nước ở thượng nguồn sông Hiếu vượt mức báo động 3.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị nước lũ lũ dâng cao ứng cứu người dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận