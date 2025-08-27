Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Sản phụ đẻ rơi trên taxi ngày mưa lũ, nghẹn ngào tri ân bệnh viện

Cao An
Cao An
27/08/2025 19:00 GMT+7

Trên đường đến viện giữa mưa lũ, sản phụ ở Ninh Bình bất ngờ sinh con ngay trên taxi. Nhờ kíp trực cấp cứu khẩn trương, cả hai đều an toàn và người mẹ gửi lời cảm ơn xúc động đến bệnh viện.

Mới đây, cư dân mạng “thót tim” chia sẻ câu chuyện sản phụ đẻ rơi trên taxi giữa lúc mưa lũ. May mắn nhờ sự hỗ trợ kịp thời của kíp cấp cứu, mẹ và bé đã được đón vào viện an toàn, chăm sóc kịp thời. Hình ảnh các y bác sĩ hỗ trợ sản phụ và em bé được dân mạng thả tim ào ạt, dành lời khen không ngớt. Nhiều người cũng gửi lời chúc mừng tới mẹ và bé. Tài khoản Trần Minh Thụy bình luận: “Quá tuyệt vời! Xứng danh thầy thuốc như mẹ hiền”. “Chúc mừng hai mẹ con. Một phen hú hồn luôn”, Lê Dung bày tỏ.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định (Ninh Bình) thông tin khoảng 1 giờ sáng 26.8, bệnh viện nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, báo có sản phụ đẻ rơi trên xe cách bệnh viện 500 m.

Đẻ rơi con trên taxi giữa mưa lũ , mẹ bầu gửi lời tri ân đến bệnh viện - Ảnh 1.

Kíp trực khoa Phụ sản và kíp trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định nhanh chóng tiếp cận sản phụ, hỗ trợ đưa mẹ và bé đến bệnh viện an toàn trong thời tiết mưa bão, ngập lụt

ẢNH: BVCC

Trong thời tiết mưa bão, ngập lụt, sản phụ không thể di chuyển đến bệnh viện được. Nhận được tin báo, kíp trực khoa Phụ sản và kíp trực cấp cứu nhanh chóng di chuyển, tiếp cận sản phụ, hỗ trợ đưa mẹ và bé đến bệnh viện an toàn.

"Sau khi các nhân viên y tế của Khoa Phụ sản chuyển sản phụ và em bé lên phòng sinh, nhận định em bé có biểu hiện suy hô hấp, sản phụ bị rách tầng sinh môn phức tạp, kíp trực đã nhanh chóng tiến hành hồi sức cho em bé và khâu phục hồi tầng sinh môn cho mẹ. Sau 2 tiếng, tình trạng mẹ ổn định, em bé tiếp tục được theo dõi sát", phía Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định thông tin.

Sau 2 ngày theo dõi và điều trị tích cực, em bé đã được cai ô xy, chuẩn bị về với gia đình để chăm sóc. Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định cho biết đã miễn phí chuyến xe chở mẹ con sản phụ cùng người thân chăm sóc về tận nhà, kèm theo những hướng dẫn, dặn dò của bác sĩ.

Lời cảm ơn của người mẹ

Theo tìm hiểu, chị Đ.T.T (29 tuổi) sống ở xã Minh Tân, Ninh Bình là người mẹ trong câu chuyện trên. Chị vẫn còn đó niềm hạnh phúc khi chào đón thiên thần nhỏ, là một bé trai nặng 3,6 kg, dẫu quá trình vượt cạn không dễ dàng.

Đẻ rơi con trên taxi giữa mưa lũ , mẹ bầu gửi lời tri ân đến bệnh viện - Ảnh 2.

Chị T. hạnh phúc bên con trai vừa chào đời

ẢNH: BVCC

"Gia đình xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tập thể khoa Phụ sản và toàn thể bệnh viện. Nhờ các anh chị mà chúng tôi có thể đón chào thiên thần nhỏ an toàn, khỏe mạnh. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời chúng tôi. Xin kính chúc các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết để tiếp tục mang lại sự sống và niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình khác", chị T. bày tỏ.

Ông Đặng Minh Truyền, chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt ban lãnh đạo bệnh viện gửi lời chúc mừng sản phụ và gia đình đã "mẹ tròn con vuông". Ông chia sẻ kíp trực đã nỗ lực khẩn trương cấp cứu trong điều kiện khó khăn, đưa mẹ và bé an toàn về viện.

"Hiện sức khỏe sản phụ ổn định, em bé đang tiến triển tốt hơn. Bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành, chăm sóc sát sao để cả mẹ và bé hoàn toàn khỏe mạnh. Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của gia đình và cộng đồng", ông Đặng Minh Truyền bày tỏ.

bệnh viện mẹ bầu Khoa Phụ Sản Ninh Bình sinh con trên taxi Đẻ rơi
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
