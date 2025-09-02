Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình

Huy Đạt
Huy Đạt
02/09/2025 06:30 GMT+7

Trong niềm vui lễ Quốc khánh 2.9, các phạm nhân ở TP.Đà Nẵng rơi nước mắt ngày được đặc xá, rời song sắt trở về đoàn tụ bên gia đình, làm lại cuộc đời.

Ngày 1.9, cùng với các địa phương trên cả nước, Trại tạm giam số 1 và số 2 Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025

ẢNH: Đ.X

Tại Trại tạm giam số 1, buổi lễ có sự tham dự của bà Trần Thị Mẫn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng. Tại Trại tạm giam số 2, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng và đại tá Võ Thị Trinh, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp công bố quyết định và trao đặc xá.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29.8.2025, Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 trường hợp đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Trong đó, TP.Đà Nẵng có 59 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, gồm 29 người tại Trại tạm giam số 1 và 30 người tại Trại tạm giam số 2.

Đây là những phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tốt, đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, nộp án phí, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ dân sự khác.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình - Ảnh 2.

Một nữ phạm nhân Đà Nẵng được trao quyết định đặc xá

ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các trại tạm giam nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta. Đây cũng là động lực để phạm nhân tích cực rèn luyện, cải tạo, phấn đấu trở thành công dân có ích sau khi trở về cộng đồng.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình - Ảnh 3.

Dịp Quốc khánh 2.9, tại Trại tạm giam số 1 và số 2 Công an TP.Đà Nẵng, 59 phạm nhân nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2)

ẢNH: Đ.X

Xúc động nhận quyết định đặc xá, nam phạm nhân N.V.H (41 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Ngày bước chân vào trại giam, tôi đã nhiều lần tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, nhờ sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo, tôi được làm lại cuộc đời. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ trở thành người chồng, người cha tốt, lao động chân chính để chuộc lại lỗi lầm”.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình - Ảnh 4.

Chia sẻ với các phạm nhân trước khi trao quyết định đặc xá

ẢNH: Đ.X

Ngay sau buổi lễ, các trại tạm giam đã tiến hành cấp căn cước công dân, hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi đường và bố trí xe đưa các phạm nhân về đoàn tụ với gia đình; đồng thời, bàn giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú để tiếp tục quản lý, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt

Tin liên quan

Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá 158 phạm nhân

Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá 158 phạm nhân

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, Ban giám thị Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 158 phạm nhân.

Phạm nhân được đặc xá ở TP.HCM dịp Quốc khánh: 'Sẽ cố gắng trở thành công dân tốt'

TP.HCM: 314 phạm nhân ở Trại giam An Phước được đặc xá

Khám phá thêm chủ đề

đặc xá Phạm nhân đoàn tụ Đà Nẵng Quốc khánh 2.9 tái hòa nhập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận