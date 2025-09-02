Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9: Nước mắt ngày rời song sắt, đoàn tụ gia đình

Ngày 1.9, cùng với các địa phương trên cả nước, Trại tạm giam số 1 và số 2 Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 ẢNH: Đ.X

Tại Trại tạm giam số 1, buổi lễ có sự tham dự của bà Trần Thị Mẫn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng. Tại Trại tạm giam số 2, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng và đại tá Võ Thị Trinh, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp công bố quyết định và trao đặc xá.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29.8.2025, Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 trường hợp đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Trong đó, TP.Đà Nẵng có 59 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, gồm 29 người tại Trại tạm giam số 1 và 30 người tại Trại tạm giam số 2.

Đây là những phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tốt, đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, nộp án phí, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ dân sự khác.

Một nữ phạm nhân Đà Nẵng được trao quyết định đặc xá ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các trại tạm giam nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta. Đây cũng là động lực để phạm nhân tích cực rèn luyện, cải tạo, phấn đấu trở thành công dân có ích sau khi trở về cộng đồng.

Dịp Quốc khánh 2.9, tại Trại tạm giam số 1 và số 2 Công an TP.Đà Nẵng, 59 phạm nhân nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 (đợt 2) ẢNH: Đ.X

Xúc động nhận quyết định đặc xá, nam phạm nhân N.V.H (41 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Ngày bước chân vào trại giam, tôi đã nhiều lần tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, nhờ sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo, tôi được làm lại cuộc đời. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ trở thành người chồng, người cha tốt, lao động chân chính để chuộc lại lỗi lầm”.

Chia sẻ với các phạm nhân trước khi trao quyết định đặc xá ẢNH: Đ.X

Ngay sau buổi lễ, các trại tạm giam đã tiến hành cấp căn cước công dân, hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi đường và bố trí xe đưa các phạm nhân về đoàn tụ với gia đình; đồng thời, bàn giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú để tiếp tục quản lý, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.