Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt

Sáng 1.9.2025, tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM) ẢNH: VÕ HIẾU

Trong không khí trang trọng, buổi lễ được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan thi hành án hình sự, cán bộ chiến sĩ công an TP.HCM và các phạm nhân được đặc xá.

Trong suốt buổi lễ, những lời phát biểu cảm tưởng từ các phạm nhân được đặc xá mang đầy xúc động. Các phạm nhân khẳng định sẽ nỗ lực sống lương thiện, đóng góp cho xã hội và không để gia đình phải lo lắng về mình nữa.

Các phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá ẢNH: VÕ HIẾU

Trên tay là giấy chứng nhận đặc xá trước khi về gia đình ẢNH: VÕ HIẾU

Các phạm nhân được đặc xá đợt này đã có thời gian cải tạo tốt và được ghi nhận ẢNH: VÕ HIẾU

Sau khi thay quần áo, họ bước qua cánh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, gặp lại gia đình và chính thức quay trở lại với cộng đồng.

Giọt nước mắt của đoàn viên...

Giọt nước mắt của đoàn viên ẢNH: VÕ HIẾU

Nụ cười của sự tự do ẢNH: VÕ HIẾU

Nụ cười của sự tự do... sau những năm tháng cải tạo, giây phút đoàn tụ này là sự khởi đầu mới của những con người từng lầm lỡ, nay đã tìm lại được ánh sáng cuộc đời. Họ trở về trong vòng tay người thân, với trái tim đầy nhiệt huyết, sẵn sàng làm lại từ đầu.

Trước đó, vào chiều ngày 29.8.2025, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường. Theo đó, 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã được đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.9.

Như vậy, cùng với 8.056 người đặc xá đợt 1, tổng số người được đặc xá trong năm 2025 là 21.976 người. Đây là một trong những đợt đặc xá lớn trong năm, thể hiện tinh thần nhân đạo và chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với các phạm nhân đã cải tạo tốt và có ý thức sửa chữa sai lầm.