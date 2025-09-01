Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt
Video Đời sống

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt

Võ Hiếu
Võ Hiếu
01/09/2025 19:07 GMT+7

Sáng 1.9.2025, 129 phạm nhân đã nhận giấy chứng nhận đặc xá tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM).

Sáng 1.9.2025, tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 1.

Lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại Trại tạm giam Chí Hòa (xã Nhuận Đức, TP.HCM)

ẢNH: VÕ HIẾU

Trong không khí trang trọng, buổi lễ được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan thi hành án hình sự, cán bộ chiến sĩ công an TP.HCM và các phạm nhân được đặc xá.

Trong suốt buổi lễ, những lời phát biểu cảm tưởng từ các phạm nhân được đặc xá mang đầy xúc động. Các phạm nhân khẳng định sẽ nỗ lực sống lương thiện, đóng góp cho xã hội và không để gia đình phải lo lắng về mình nữa.

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 2.

Các phạm nhân nhận giấy chứng nhận đặc xá

ẢNH: VÕ HIẾU

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 3.

Trên tay là giấy chứng nhận đặc xá trước khi về gia đình

ẢNH: VÕ HIẾU

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 4.

Các phạm nhân được đặc xá đợt này đã có thời gian cải tạo tốt và được ghi nhận

ẢNH: VÕ HIẾU

Sau khi thay quần áo, họ bước qua cánh cổng Trại tạm giam Chí Hòa, gặp lại gia đình và chính thức quay trở lại với cộng đồng.

Giọt nước mắt của đoàn viên...

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 5.

Giọt nước mắt của đoàn viên

ẢNH: VÕ HIẾU

Phạm nhân được đặc xá ở dịp Quốc khánh: Sẽ nỗ lực sống lương thiện, là công dân tốt- Ảnh 6.

Nụ cười của sự tự do

ẢNH: VÕ HIẾU

Nụ cười của sự tự do... sau những năm tháng cải tạo, giây phút đoàn tụ này là sự khởi đầu mới của những con người từng lầm lỡ, nay đã tìm lại được ánh sáng cuộc đời. Họ trở về trong vòng tay người thân, với trái tim đầy nhiệt huyết, sẵn sàng làm lại từ đầu.

Trước đó, vào chiều ngày 29.8.2025, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường. Theo đó, 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã được đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.9.

Như vậy, cùng với 8.056 người đặc xá đợt 1, tổng số người được đặc xá trong năm 2025 là 21.976 người. Đây là một trong những đợt đặc xá lớn trong năm, thể hiện tinh thần nhân đạo và chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với các phạm nhân đã cải tạo tốt và có ý thức sửa chữa sai lầm.

Khám phá thêm chủ đề

đặc xá Chí Hòa Trại tạm giam Chí Hòa đặc xá đợt Quốc Khánh Chủ tịch nước đặc xá phạm nhân Hòa Nhập Cộng Đồng Tự do
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận