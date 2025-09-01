Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá 158 phạm nhân

Nam Long
01/09/2025 13:40 GMT+7

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, Ban giám thị Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 158 phạm nhân.

Ngày 1.9, tại Trại giam Châu Bình, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (tọa lạc xã Châu Hòa, Vĩnh Long - trước đây là xã Châu Bình, H.Giồng Trôm, Bến Tre), Ban giám thị trại giam tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 158 phạm nhân.

Trại giam Châu Bình công bố quyết định đặc xá cho 158 phạm nhân- Ảnh 2.

Các phạm nhân được đặc xá làm thủ tục trở về địa phương

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, Ban giám thị Trại giam Châu Bình đã trao giấy chứng nhận cho 158 phạm nhân đủ điều kiện và được xét đặc xá trong đợt này. Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị trại giam Châu Bình cho biết, quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước tiếp tục thể hiện rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng.

Sau lễ công bố, Trại giam Châu Bình đã tiến hành các thủ tục như: giao thẻ căn cước, cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ tái hòa nhập cộng đồng… cho phạm nhân trở về nơi cư trú theo quy định.

