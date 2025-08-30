Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vĩnh Long: Khởi tố người đàn ông thuê vườn trồng cần sa

Nam Long
Nam Long
30/08/2025 12:50 GMT+7

Người đàn ông ở Đồng Tháp qua Vĩnh Long thuê vườn trồng cần sa, bị lực lượng công an phát hiện và khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 30.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Linh (47 tuổi, quê quán P.Cao Lãnh, Đồng Tháp - hiện ở ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị can Phan Ngọc Linh là người thuê vườn để trồng cần sa.

- Ảnh 1.

Bị can Phan Ngọc Linh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 15.8, tiếp nhận tin báo của người dân tại khu vườn thuộc ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình có trồng nhiều cây nghi là cần sa, Công an xã Tam Bình nhanh chóng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cành, lá, hoa và quả màu xanh, màu nâu, nghi là các bộ phận của cây cần sa được thu gom, phơi khô và cất giữ trong 2 căn chòi  thuộc khu vườn do Linh thuê để canh tác.

- Ảnh 2.

Số cây cần sa tang vật được công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an tiến hành bắt giữ Linh và lập biên bản thu giữ tang vật. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận tang vật thu giữ là cây cần sa, tổng trọng lượng 5,12 kg. Qua làm việc, Linh khai nhận số cần sa trên do Linh trồng, thu hoạch và cất giữ. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ thuê vườn để trồng cần sa.

