Đồng Nai: CSGT phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy

Ngày 29.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày (28.8 và 29.8), lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

L.N.H cùng mẫu test nhanh dương tính với chất ma túy ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cụ thể, rạng sáng 29.8, tại chốt cầu Đồng Nai, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (phụ trách một phần tuyến quốc lộ 1) đã bắt quả tang L.N.H (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cất giấu túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng. L.N.H sau đó khai nhận các tinh thể màu trắng là ma túy mua để sử dụng, khi đang trên đường về TP.HCM thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ. Test nhanh, L.N.H cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Trước đó, trong ngày 28.8, Đội CSGT đường bộ số 2 (phụ trách tuyến quốc lộ 20) đã liên tiếp phát hiện 3 trường hợp gồm: N.V.H (25 tuổi); B.T.A (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai); N.N.A (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), cùng dương tính với ma túy, khi đang chạy xe máy trên đường.

N.V.H bị phát hiện dương tính với chất ma túy khi lái xe trên đường ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cũng trong ngày 28.8, Đội CSGT Đường bộ số 3 phụ trách tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ) cũng phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất ma túy khi đang chạy xe máy.

Tất cả 5 trường hợp vi phạm đều đã được lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản, hồ sơ, bàn giao cho công an các địa phương điều tra, xử lý theo quy định.

Theo CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, việc điều khiển phương tiện trong lúc cơ thể có chất ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.



