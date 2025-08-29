Tuyên phạt nhóm thanh niên đến quán karaoke sử dụng ma túy hơn 50 năm tù

Ngày 29.8, TAND khu vực 14 TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Marina thôn Gia An, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đăng Hậu (30 tuổi) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Trương Nhật Nam (21 tuổi) 8 năm 6 tháng, Lê Thành Ngọc Vũ (22 tuổi) 7 năm 10 tháng, Lê Thành Vinh (21 tuổi) 7 năm 4 tháng, Dương Quang Khoa (21 tuổi) 7 năm 6 tháng, Diệp Tuyết Nhi (19 tuổi) 7 năm 3 tháng, Nguyễn Thị Tường Vy (21 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 7 năm 3 tháng và Hồ Hồng Hạnh (17 tuổi, quê Nghệ An) 4 năm 5 tháng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 29.1.2025, sau khi nhậu ở nhà Nam xong, Nam cùng Vũ, Vinh, Khoa, Nhi, Hạnh, Vy cùng đến quán karaoke Marina, Tại đây, Nam, Khoa, Vũ, Vinh rủ nhau chung tiền mua ma túy tổng hợp để cho cả nhóm cùng sử dụng.

Nam gọi cho Hậu hỏi mua ma túy. Hậu gọi cho người tên Huy (chưa rõ lai lịch) mua 3 triệu đồng ma túy tổng hợp mang tới karaoke đưa cho Nam.

Tại đây, nhóm của Nam cùng nhau hát karaoke và sử dụng ma túy. Một lúc sau, Nam, Khoa, Vũ và Vinh cùng bàn bạc chung tiền mua 2 viên thuốc lắc để sử dụng. Sau khi cả nhóm đồng ý, Nam gọi cho Hậu mua thêm 2 viên thuốc lắc để Hậu mang tới quán.

Đến 4 giờ 25 ngày 30.1, khi nhóm của Nam chuẩn bị rời quán karaoke để về thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ập vào bắt quả tang cùng tang vật.