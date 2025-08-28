Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Một nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan ma túy

Hải Phong
Hải Phong
28/08/2025 14:04 GMT+7

Một nhân viên quản lý, bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi vừa bị công an bắt giữ, tạm giữ hình sự để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Đăk Pék phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá vụ việc liên quan đến 4 người tổ chức sử dụng và buôn bán ma túy. Đáng chú ý, một trong số này là N.A.T. (34 tuổi, ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi), nhân viên quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Một nhân viên bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan ma túy- Ảnh 1.

Khám xét chỗ ở của N.A.T, công an thu giữ 6 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều 26.8, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra tại một ngôi nhà trên đường Hùng Vương, xã Đăk Pék, bắt quả tang N.X.N. (31 tuổi), N.X.T. (42 tuổi) và Đ.V.L. (28 tuổi, cùng ở xã Đăk Pék) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ bộ dụng cụ có dính chất bột màu trắng đục, nghi ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 3 đều dương tính với ma túy.

Từ lời khai của những người này, công an mở rộng điều tra và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của N.A.T.. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Làm việc với công an, N.A.T. thừa nhận đây là ma túy được dùng để mua bán.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự N.X.N. và Đ.V.L. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tạm giữ hình sự N.A.T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Riêng N.X.T. bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy, đồng thời UBND xã Đăk Pék sẽ ra quyết định quản lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy.

Kẻ chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy đã phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã nhưng không thể qua mặt các trinh sát công an.

ma túy mua bán ma túy nhân viên bảo vệ rừng Quảng Ngãi sử dụng ma túy
