Thời sự

TP.HCM: Bắt chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy phẫu thuật khuôn mặt trốn truy nã

Trần Duy Khánh
24/08/2025 16:57 GMT+7

Kẻ chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy đã phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã nhưng không thể qua mặt các trinh sát công an.

Ngày 24.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ) và Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ một tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu đường dây vận chuyển 77 kg ma túy.

TP.HCM: Bắt chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy phẫu thuật khuôn mặt trốn truy nã- Ảnh 1.

Công an bắt giữ chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy sau nhiều nằm phẫu thuật khuôn mặt trốn truy nã

ẢNH: CTV

Trước đó, sau nhiều ngày bí mật xác minh, các trinh sát phát hiện một người đàn ông nghi vấn giống với tội phạm đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm tên Lê Thanh Quân (35 tuổi, ở TP.HCM), liên quan án vận chuyển trái phép 77 kg ma túy.

Công an đã mời người này về trụ sở làm việc. Lúc đầu, người đàn ông khai mình tên Tô Minh Quân, quốc tịch Campuchia, nhưng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nhân thân. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an có căn cứ xác định người này là Lê Thanh Quân đang bị truy nã. Sau đó, Quân thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng để trốn truy nã.

Theo hồ sơ điều tra, Quân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã ngày 22.7.2021 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bỏ trốn ngày 17.1.2021.

Cụ thể, ngày 17.1.2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá chuyên án ma túy lớn.

Trong đó, công an bắt quả tang Lê Nguyễn Thúy Vy (thời điểm bị bắt 28 tuổi, quê Tiền Giang) và Huỳnh Quốc Đạt (33 tuổi, ở TP.HCM) tại bến phà Hồng Ngự - Tân Châu đang vận chuyển 77 kg ma túy các loại.

Vy và Đạt khai vận chuyển ma túy theo chỉ đạo của Lê Thanh Quân (ở TP.HCM) qua điện thoại di động. Ngày 17.1.2021, Quân nói Vy và Đạt nhận ma túy ở Hồng Ngự xong thì chở lên đến TP.HCM, lúc đó Quân sẽ chỉ chỗ cất giấu. Khi cả 2 đang vận chuyển ma túy đến bến phà thì bị công an bắt giữ. Sau khi Vy và Đạt bị bắt, Quân đã bỏ trốn.

TP.HCM: Bắt chủ mưu vận chuyển 77 kg ma túy phẫu thuật khuôn mặt trốn truy nã- Ảnh 2.

Lê Thanh Quân phẫu thuật trốn truy nã song vẫn không thoát khỏi các trinh sát công an

ẢNH: CTV

Ngày 27.6.2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Lê Nguyễn Thúy Vy mức án tử hình và Huỳnh Quốc Đạt mức án chung thân cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Truy nã nhân viên mượn xe của chủ, đồng nghiệp đi cầm cố

Cơ quan chức năng đang truy nã nam nhân viên cửa hàng thú cưng ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) vì mượn xe của chủ và đồng nghiệp, rồi mang đi cầm cố.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy truy nã TP.HCM công an phẫu thuật công an tỉnh đồng tháp Công an phường Long Bình vận chuyển 77 kg ma túy Công An TP.HCM
