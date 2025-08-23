Công an TP.HCM triệt phá đường dây bán khí cười thu lợi hàng chục tỉ đồng

Ngày 23.8, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá hai tụ điểm kinh doanh khí cười (khí N₂O) tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1 cũ) và khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến đường dây mua bán loại khí này, với doanh thu hàng chục tỉ đồng.

Hai nghi phạm L.Q.H (38 tuổi, áo đen) và N.V.H (39 tuổi) cung cấp khí cười cho 2 cơ sở kinh doanh nói trên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, ngày 15 và 21.7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh ở phường Bến Thành. Công an phát hiện nhóm người của 2 cơ sở kinh doanh Nameless (số 5 – 7 Bùi Viện) và quán Bosin (lầu 1, số 6 Bùi Viện), tổ chức bán bóng cười cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

Tại Nameless, đoàn kiểm tra thu giữ 4 dụng cụ hút shisha, 21 hũ thuốc shisha đã qua sử dụng, 94 bao thuốc shisha chưa sử dụng, 8 bình kim loại loại 3 kg và 4 bình loại 10 kg nghi chứa khí cười. Còn tại quán Bosin, công an phát hiện 6 bình kim loại loại 3 kg nghi chứa khí cười.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thiết lập quy trình bán bóng cười: nhân viên ghi số lượng bóng cười khách yêu cầu, bộ phận phục vụ bơm khí cười vào bóng cao su, rồi mang ra cho khách, tính tiền qua phần mềm quản lý bàn. Doanh thu từ bóng cười được chia phần trăm cho nhân viên. Mặc dù biết đây là mặt hàng cấm, gây hại sức khỏe nhưng nhóm người này vẫn cố tình kinh doanh để thu lợi bất chính.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định hành vi của các cơ sở có dấu hiệu tội buôn bán hàng cấm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.C.T, P.M.T, P.N.H cùng 6 nhân viên quán Bosin và T.N.V.A, F. Jonny, N.V.A, T.L.N.L, N.N.C thuộc quán Nameless.

Mở rộng điều tra, công an xác định L.Q.H (38 tuổi) và N.V.H (39 tuổi) là đầu mối cung cấp khí cười cho các cơ sở tại khu vực Bùi Viện từ năm 2019 đến nay, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Cả hai đã bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng cấm.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng bóng cười cũng như các mặt hàng nằm trong danh mục cấm, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.