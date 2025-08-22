Công an TP.HCM bắt 10 người của một nhà hàng vì bán 'bóng cười'

Ngày 22.8, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 10 người liên quan hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là khí cười), tại cơ sở 90's House (90 - 92 Lê Thị Riêng), phường Bến Thành (quận 1 cũ).

Bán khí cười trái phép, 10 người trong nhà hàng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Những người bị tạm giam gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương (tổng quản lý, điều hành trực tiếp), Hà Trí Nguyên (giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ), Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười), Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu), Đặng Hoàng Phong (quản lý kho khí cười), Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển bình khí từ kho lên phòng), Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long (nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách).

Trước đó, 22 giờ 40 ngày 1.8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90's House.

Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường gồm: 27 bình kim loại loại 3 kg chứa khí cười, 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng cùng nhiều máy móc khác có liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí cười tinh vi, khép kín. Sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo. Khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7, tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân. Các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người. Ngoài ra, công an tiếp tục điều tra, làm rõ đối với nhiều cá nhân khác có liên quan.

Công an TP.HCM cho biết, dựa theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N₂O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Không chỉ người tổ chức, điều hành, mà cả những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ… đều phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười. Khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N₂O, đề nghị kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.