Thời sự

Bắt khẩn cấp một giám đốc ngân hàng liên quan đường dây cho vay của 'má Hạnh'

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
22/08/2025 09:34 GMT+7

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng do 'má Hạnh' cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp một giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi nhánh Gò Vấp.

Ngày 22.8, liên quan đường dây cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cầm đầu vừa bị triệt phá, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi nhánh Gò Vấp, về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Bắt khẩn cấp một giám đốc ngân hàng liên quan đường dây cho vay của 'má Hạnh' - Ảnh 1.

Bắt khẩn cấp một giám đốc ngân hàng liên quan đường dây cho vay của "má Hạnh"

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, thường gọi là "má Hạnh") từng bị cơ quan công an bắt về hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích từ nhiều năm trước. Còn Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) là con trai của Thu Em.

Để tổ chức đường dây hoạt động tín dụng đen, Thu Em thu nạp nhiều đàn em từng có tiền án, tiền sự về các hành vi khác nhau hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho địa bàn TP.HCM. Trong đó tập trung rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Sau thời gian ngắn nỗ lực điều tra, Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vạch trần hoạt động tín dụng đen của mẹ con Thu Em và đồng bọn. Căn cứ trên hành vi, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, trong đó có mẹ con Thu Em, Văn Đang. Nhóm này bị điều tra xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cầm đầu, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi nhánh Gò Vấp, về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

