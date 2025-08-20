TP.HCM: Bắt một giám đốc do gây ô nhiễm môi trường

Ngày 20.8, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Phương Đông Building) cùng Trần Quốc Tuấn (nhân viên công ty) về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam giám đốc cùng nhân viên công ty về hành vi gây ô nhiễm môi trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, 6 giờ ngày 15.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 7, xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Phương tiện này mang thông tin của công ty nói trên.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800 m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Hiện trường bãi tập kết rác thải trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, giám đốc Nguyên khai nhận công ty có trụ sở tại xã Long Hải, được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ), TP.HCM và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4.2025, Nguyên đã chỉ đạo Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (ngày 9.4), với số tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Nhưng công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19.8, Công an TP.HCM đã Khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên và Trần Quốc Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Các xe ben đưa rác thải đi xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cơ quan công an sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm môi trường sống an toàn, trong lành cho nhân dân.