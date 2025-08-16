Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
16/08/2025 10:18 GMT+7

Nhóm 8 người liên quan đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn trái phép vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, bắt giữ.

Ngày 16.8, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn, hoạt động trái phép tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn- Ảnh 1.

8 người liên quan đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn trái phép vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, bắt giữ

ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30.7, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra kho hàng không số cạnh nhà 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương và Lâm Nhật Trường đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào các bình gas.

Kết quả điều tra xác định Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh là những người cầm đầu.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn- Ảnh 2.

Công an TP.HCM thu giữ nhiều tang vật

ẢNH: CACC

Từ tháng 3, nhóm này đã thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, thuê nhân công để sản xuất và tiêu thụ gas giả. Mỗi ngày, đường dây này đưa ra thị trường hàng trăm bình gas giả, tổng cộng đến nay đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và chỗ ở của các đối tượng, thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm ngàn niêm màng co, tem chống hàng giả, nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò… phục vụ hoạt động sang chiết trái phép. Toàn bộ niêm màng co, tem chống hàng giả thu giữ được xác định là giả.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sang chiết, buôn bán gas giả quy mô lớn- Ảnh 3.

Bên trong nơi sản xuất gas giả

ẢNH: CACC

Các kho hàng và hoạt động sang chiết gas của nhóm đối tượng không được cấp phép và không được các công ty gas chính hãng ủy quyền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

