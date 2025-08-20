Bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Chiều 20.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú P.Bạch Mai, Hà Nội; nơi ở hiện nay chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Đặng Chí Thành ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10.8, Công an P.Phương Liệt (Hà Nội) nhận tin báo của chị N.T (28 tuổi, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt) về việc tối 9.8, chị bị một người đàn ông xăm kín tay đánh, gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phương Liệt đã vào cuộc xác minh và đưa nạn nhân đi khám thương tích. Đến 10 giờ ngày 10.8, lực lượng chức năng đã đưa Thành, là người đánh chị N.T, về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, gia đình chị N.T và Thành có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9.8, Thành nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, rồi cả hai xảy ra tranh cãi.

Lúc này, Thành yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý, nên đấm, đá túi bụi chị này. Khi mọi người can ngăn thì Thành đi về.







