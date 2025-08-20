Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Trần Cường
Trần Cường
20/08/2025 15:03 GMT+7

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 20.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú P.Bạch Mai, Hà Nội; nơi ở hiện nay chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central- Ảnh 1.

Bị can Đặng Chí Thành

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10.8, Công an P.Phương Liệt (Hà Nội) nhận tin báo của chị N.T (28 tuổi, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công, P.Phương Liệt) về việc tối 9.8, chị bị một người đàn ông xăm kín tay đánh, gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phương Liệt đã vào cuộc xác minh và đưa nạn nhân đi khám thương tích. Đến 10 giờ ngày 10.8, lực lượng chức năng đã đưa Thành, là người đánh chị N.T, về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, gia đình chị N.T và Thành có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9.8, Thành nhìn thấy chị N.T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, rồi cả hai xảy ra tranh cãi.

Lúc này, Thành yêu cầu chị N.T xin lỗi nhưng không được đồng ý, nên đấm, đá túi bụi chị này. Khi mọi người can ngăn thì Thành đi về.



Tin liên quan

Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung phụ nữ Công an Hà Nội Đặng Chí Thành Gây rối trật tự công cộng đánh phụ nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận