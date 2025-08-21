Tây Ninh: Bắt 2 người bị truy nã trong nhóm công dân do Campuchia trao trả

Ngày 21.8, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc 11 công dân do phía Campuchia trao trả, lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã.

Trước đó, chiều 19.8, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Lập và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 11 công dân Việt (gồm 2 nữ và 9 nam, thuộc 9 tỉnh, thành trên cả nước) do phía Campuchia trao trả vì cư trú, lao động trái phép.

Nguyễn Văn Sơn bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Trần Bá Nghĩa bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ở P.Chũ, Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã và Trần Bá Nghĩa (37 tuổi, ở xã Long Đức, Vĩnh Long) bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 đối tượng bị truy nã cho công an các địa phương liên quan xử lý theo quy định. Các công dân còn lại được tiếp nhận, xác minh và họ khai báo đã tự nguyện xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm.