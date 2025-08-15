Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tây Ninh: Tiếp nhận 353 công dân Việt do Campuchia trao trả

Thanh Quân
Thanh Quân
15/08/2025 17:06 GMT+7

Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam do Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Ngày 15.8, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã hoàn tất xử lý theo quy định đối với 353 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, Tây Ninh).

Tây Ninh tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả - Ảnh 1.

Các công dân Việt Nam vừa được Campuchia trao trả

ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Trước đó, ngày 8.8, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát; công an các địa phương; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tiến hành tiếp nhận số công dân do Campuchia trao trả nói trên.

Theo kết quả xác minh ban đầu, phần lớn các công dân cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia. Tổng cộng có 339 người xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, 14 người xuất cảnh trái phép; không phát hiện trường hợp nào thuộc diện truy nã, truy tìm hoặc cấm xuất nhập cảnh.

Qua làm việc, các công dân khai nhận đã tìm việc qua mạng xã hội, sau đó tự nguyện sang Campuchia để làm việc tại các casino ở xã Trapeang Phlong, huyện Ponhea Kreak, tỉnh Tboung Khmum (đối diện cửa khẩu quốc tế Xa Mát).

Lực lượng chức năng đã đưa số công dân này về một trường tiểu học ở ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập để sàng lọc, điều tra. Trong đó, 253 người có hộ chiếu đã được làm thủ tục nhập cảnh; 86 người mất hộ chiếu đang chờ xác minh. Riêng 14 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 56 triệu đồng. 

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận hơn 400 người Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp tại Campuchia, trong đó có nhiều trường hợp bị truy nã.

Xem thêm bình luận