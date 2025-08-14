Nguồn gốc ngày khai giảng 5.9, người lao động được nghỉ ngày này không?

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 5.9.1945, chỉ 3 ngày sau khi đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Thư gửi cho các học sinh" nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập".

Ngày 5.9, từ đó, trở thành ngày khai giảng năm học mới của giáo dục Việt Nam.

Ngày 5.9 năm nay là vừa tròn 80 năm từ ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (5.9.1945 - 5.9.2025).

Ngày khai giảng 5.9 luôn là một trong những kỷ niệm tươi đẹp trong thời học trò của mỗi người ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong "Thư gửi cho các học sinh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày khai giảng 5.9.1945 có đoạn viết: "Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam...".

Hình ảnh bản sao "Thư gửi cho các học sinh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày khai giảng 5.9.1945 được lưu trữ bởi Trung tâm lưu trữ quốc gia III ẢNH: TTXVN

Toàn quốc khai giảng sáng 5.9.2025 trong cùng một thời điểm, kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Ngày 13.8, Bộ GD-ĐT ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD-ĐT.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD-ĐT và khai giảng năm học 2025-2026 vào sáng ngày 5.9.2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Ngày 5.9.2025 sẽ là ngày khai giảng đặc biệt khi tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước cùng khai giảng một thời điểm; cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, TP quan tâm chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 đồng thời với thời gian tổ chức buổi lễ của Bộ GD-ĐT (từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5.9.2025). Các cơ sở giáo dục cần bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị viễn thông và truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ sáng. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5.9, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức: thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...