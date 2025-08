Đã có lịch tựu trường của học sinh TP.HCM chưa?

Thông thường đầu tháng 8 mỗi năm, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Nhiều phụ huynh học sinh tại TP.HCM đang theo dõi, quan tâm tới lịch tựu trường, khai giảng năm mới 2025-2026.

Đặc biệt năm học mới này là năm đầu tiên áp dụng chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) ở đồng loạt 34 tỉnh, thành sau khi sáp nhập.

Học sinh tiểu học TP.HCM trong ngày hội 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Hôm nay, 2.8.2025, cán bộ quản lý giáo dục tại TP.HCM cho biết đến thời điểm này chưa có thông báo về khung kế hoạch thời gian năm học mới 2025-2026, do đó, chưa có công bố cụ thể lịch tựu trường của các em học sinh vào ngày nào.

Ngày 2.8, hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Minh Phụng, TP.HCM cũng cho biết các địa phương đang chờ Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Từ văn bản của Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh thành sẽ ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Sau đó, từ văn bản hướng dẫn, thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường học sẽ thông báo, hướng dẫn phụ huynh học sinh về lịch tựu trường của học sinh các lớp, học sinh lớp 1.

Lịch tựu trường của học sinh các năm học trước thế nào?

Với năm học 2024-2025, Bộ GD-ĐT quy định khung kế hoạch thời gian năm học này đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc là tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, học sinh tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2024.

Còn năm học 2023-2024, Bộ GD-ĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Theo Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28.7.2023 của Bộ GD-ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15.1.2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2024 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2024.

Học sinh các bậc học còn nghỉ hè đến tháng 8, trước khi bước vào năm học 2025-2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Còn ở năm học 2022-2023, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 được Bộ GD-ĐT ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong cả nước thì ngày khai giảng được tổ chức vào 5.9.2022. Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Như vậy, có thể thấy các năm học gần đây, ngày khai giảng của học sinh toàn quốc và TP.HCM đều là ngày 5.9, lịch tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, học sinh tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Hiện nay chưa có thông báo chính thức lịch tựu trường, ngày khai giảng học sinh cả nước và học sinh TP.HCM. Tuy nhiên, dự kiến, ngày khai giảng vào 5.9.2025 (thứ sáu); và ngày tựu trường của học sinh TP.HCM có thể trước 1 tuần so với ngày 5.9, tức là rơi vào tuần cuối cùng của tháng 8.2025 (từ 25.8 tới 29.8).