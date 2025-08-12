Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh TP.HCM sẽ tựu trường từ ngày 20.8

Bích Thanh
Bích Thanh
12/08/2025 21:38 GMT+7

Chiều 12.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM về khung thời gian năm học 2025-2026, trong đó quy định cụ thể lịch tựu trường của học sinh từ bậc mầm non cho đến THPT.

Lịch tựu trường năm 2025 - 2026 của học sinh TP . HCM bắt đầu từ ngày nào? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 sẽ tựu trường trước ngày khai giảng 2 tuần

ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, học sinh tiểu học, THCS, THPT ở TP.+HCM tựu trường vào ngày 25.8. 

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 sẽ tựu trường vào ngày 20.8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5.9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, TP có 2.528.789 học sinh, tăng 39.632 học sinh so với năm học trước. Trong đó bậc mầm non có 478.458 học sinh, tiểu học có 939.002 học sinh, THCS có 759.278 học sinh, THPT có 352.051 học sinh.

Năm học mới, dự kiến TP sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó bậc mầm non là 151 phòng, tiểu học là 585 phòng, THCS là 412 phòng và THPT là 112 phòng. Ngoài ra, dự kiến còn có khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm học mới, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục đảm bảo theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nóng về dạy thêm học thêm, thiếu giáo viên

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nóng về dạy thêm học thêm, thiếu giáo viên

TP.HCM sau khi sáp nhập, tiếp tục thiếu hàng ngàn giáo viên và chuẩn bị lên phương án tuyển dụng giáo viên cho hơn 2.000 trường học từ mầm non đến THPT cho năm học mới.

TP.HCM có bao nhiêu cán bộ, công chức giáo dục cấp xã?

Mời nghệ sĩ, vận động viên dạy học sao cho hiệu quả?

Khám phá thêm chủ đề

Tựu trường lịch tựu trường lịch tựu trường năm học 2025-2026 lịch tựu trường TP.HCM Năm học mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận