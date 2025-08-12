Học sinh TP.HCM sẽ tựu trường từ ngày 20.8

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 sẽ tựu trường trước ngày khai giảng 2 tuần ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, học sinh tiểu học, THCS, THPT ở TP.+HCM tựu trường vào ngày 25.8.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 sẽ tựu trường vào ngày 20.8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5.9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, TP có 2.528.789 học sinh, tăng 39.632 học sinh so với năm học trước. Trong đó bậc mầm non có 478.458 học sinh, tiểu học có 939.002 học sinh, THCS có 759.278 học sinh, THPT có 352.051 học sinh.

Năm học mới, dự kiến TP sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó bậc mầm non là 151 phòng, tiểu học là 585 phòng, THCS là 412 phòng và THPT là 112 phòng. Ngoài ra, dự kiến còn có khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm học mới, thành phố vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục đảm bảo theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

