Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo nóng về dạy thêm học thêm, thiếu giáo viên

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị giao ban 168 UBND phường, xã, đặc khu về công tác quản lý, chuyên môn các trường học sau sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp ảnh: Bích Thanh





Cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT

Ngày 8.8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban 168 UBND phường, xã, đặc khu về công tác quản lý, chuyên môn các trường học sau sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi vận hành chính quyền 2 cấp với 168 phường, xã hiện TP.HCM có tổng số 341 lãnh đạo, công chức giáo dục trực thuộc phòng văn hóa xã hội cấp xã.

Cụ thể trong số 341 lãnh đạo, cán bộ công chức giáo dục, có 197 cán bộ, chuyên viên thuộc phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP của TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập. Còn lại là 144 cán bộ, chuyên viên của UBND, các phòng ban trực thuộc UBND cấp quận, huyện của 3 địa phương trước khi sáp nhập.

Tại hội nghị giao ban, một số cán bộ của phường, xã khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) cho biết địa phương có công chức giáo dục nhưng không là cán bộ ngành GD-ĐT trước đây nên cũng sẽ gặp những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, phối hợp. Vì vậy đề nghị Sở GD-ĐT hỗ trợ đặc biệt trong thời gian đầu khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đưa ra phương án sử dụng cán bộ quản lý tại địa phương. Với đơn vị phường xã nào thiếu chuyên viên phụ trách giáo dục hoặc phòng văn hóa xã hội không có chuyên viên giáo dục cũ thì có thể biệt phái cán bộ quản lý cơ sở giáo dục địa phương hỗ trợ.

Đề cập đến công tác tuyển dụng giáo viên cho năm học mới sau khi Bộ GD-ĐT chính thức quy định Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển giáo viên cho tất cả các bậc học phổ thông trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay căn cứ theo rà soát và đề xuất nhu cầu từ các trường học của 168 phường, xã, đặc khu, năm học mới 2025-2026 TP.HCM cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT.

Trong đó, bậc mầm non cần 451 giáo viên, tiểu học cần 1.483, THCS cần tuyển thêm nhiều nhất với 2.283 giáo viên và THPT cần tuyển 648 người.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM cho biết sau khi sáp nhập thì TP.HCM vẫn tồn tại tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Thời gian tới, song song với việc tuyển giáo viên mới theo nhu cầu, sở cũng sẽ có phương án để giảm bớt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, khuyến khích giáo viên trẻ tình nguyện về giảng dạy ở những trường thuộc vùng sâu, vùng xa…

Sau sáp nhập TP.HCM thiếu gần 5.000 giáo viên, nhiều nhất ở bậc THCS ẢNH: BÍCH THANH





Quyết liệt quản lý dạy thêm học thêm

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, nhìn nhận vấn đề dạy thêm học thêm khi vào năm học mới sẽ "nóng" vì vậy TP.HCM sẽ triển khai quyết liệt, để Thông tư 29 về dạy thêm học thêm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhận định học thêm là nhu cầu thiết thực, có thật của học sinh và dạy thêm cũng là nhu cầu bình thường của giáo vien. Song, tất cả học sinh TP.HCM phải được học thêm đúng quy định. Việc tổ chức dạy thêm học thêm phải được thực hiện theo đúng thông tư 29, không để bất kỳ một học sinh nào bị o ép trong quá trình học thêm.

Từ đó, Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu phải triển khai nội dung này và xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra vi phạm dạy thêm đối với giáo viên nhà trường. "Hiệu trưởng mà làm nghiêm thì sẽ không có giáo viên nào dám làm sai quy định", ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu chỉ đạo, khi đăng ký dạy thêm ở các cơ sở dạy thêm học thêm, giáo viên phải báo với hiệu trưởng dạy thêm ở đâu, danh sách học sinh dạy ở trung tâm đó như thế nào và kê khai trung thực trên phần mềm quản lý dạy thêm học thêm của ngành giáo dục TP.HCM. Từ đó sẽ phát hiện được có hay không có việc giáo viên dạy thêm học trò của chính mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: "Quy định này phải được thực hiện nghiêm túc tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP. Điều này nhằm đảm bảo quyền học tập của học sinh, sự bình đẳng, khách quan trong dạy thêm học thêm, hạn chế tình trạng giáo viên o ép, gây căng thẳng với học sinh phụ huynh trong việc dạy thêm học thêm. Các phường xã phải triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm, để năm học mới học sinh đi học vui vẻ, hạnh phúc, không bị gò bó, o ép".

"Hầu hết thầy cô giáo đều là những người có tâm, muốn học trò học vui, học hạnh phúc. Số giáo viên gây khó khăn cho học sinh không nhiều, song vẫn có, vì vậy triển khai đúng quy định dạy thêm học thêm là cách chúng ta loại bỏ luôn những thầy cô gây khó khăn cho học sinh…" ông Nguyễn Văn Hiếu nói thêm.