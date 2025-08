Giảm khâu trung gian trong tuyển dụng giáo viên

Ngày 5.8, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện quản lý giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ cấp xã thiếu tự tin khi chỉ đạo chuyên môn giáo dục

Tại hội nghị, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (Đắk Lắk), nêu thực tế do thiếu cán bộ phụ trách về giáo dục có chuyên môn nên hiện vẫn có tư tưởng e ngại, thiếu tự tin trong chỉ đạo quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Do vậy, để thay thế vai trò của chuyên viên phòng GD-ĐT trước đây, UBND xã thành lập 3 tổ chuyên môn: mầm non, tiểu học, THCS mỗi tổ 3 - 4 cán bộ, trong đó có chuyên viên của xã và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện quản lý giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có việc tuyển dụng giáo viên ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Ông Trung cũng nêu thực tế lo ngại nhất hiện nay là vấn đề đội ngũ giáo viên (GV), luôn luôn thiếu, trong khi đó việc tuyển dụng, thu hút GV vào các địa bàn khó khăn rất khó. Từ đó, ông Trung đề nghị phải có chính sách đặc biệt, phải quan tâm đến đội ngũ.

Ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND P.Tân Giang (Cao Bằng), nêu thực tế toàn tỉnh có 56 xã thì chỉ có khoảng 50% số xã có cán bộ chuyên trách về giáo dục; 36/135 cán bộ có trình độ sư phạm. Ông Châu cũng băn khoăn về quyền hạn của cán bộ cấp xã trong xử lý các tình huống sư phạm như GV vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm học sinh (HS), hoặc ngược lại, HS xúc phạm GV. Nếu cán bộ cấp xã không có chuyên môn sâu về tâm lý, nghiệp vụ sư phạm thì không có kinh nghiệm xử lý các tình huống như vậy.

Giám sát cấp xã không chỉ đạo "vượt quyền"

Lo lắng trước nguy cơ "đứt gãy" trong công tác quản lý, ông Châu đề nghị cần đảm bảo định biên cán bộ phụ trách giáo dục ở cấp xã, ít nhất 2 biên chế ở mỗi xã. Tuy nhiên, cũng đề nghị giảm bớt các yêu cầu báo cáo số liệu, hồ sơ sổ sách, hội họp không thực sự cần thiết để giảm tải cho nhà trường, cho cán bộ cấp xã.

Liên quan vấn đề này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết Bộ cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của địa phương về việc Bộ có cơ chế kiểm soát, nắm bắt tình hình để hạn chế hiện tượng chỉ đạo chuyên môn từ xã và sở vượt thẩm quyền mà Bộ GD-ĐT cho phép hay không.

Do vậy, theo ông Tài, thời gian tới Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ 34 tỉnh, thành về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đối với giáo dục. Ngoài ra, ông Tài cũng cho biết có băn khoăn về việc chủ tịch UBND cấp xã có quyền điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của các trường học trên địa bàn xã mình quản lý hay không? Ông Tài nêu về mặt nguyên tắc, trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng, đột xuất thì phải thực hiện các quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS và người dân. Nhưng nếu những nội dung có thể dự báo và có trong kế hoạch thì sở tham mưu và chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong khung kế hoạch thời gian năm học của cấp tỉnh từ đầu năm học.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu để việc tuyển dụng GV kịp cho năm học mới, các địa phương cần công bố kế hoạch tuyển dụng sớm hơn ảnh: Nhật Thịnh





Sở GD-ĐT bổ nhiệm, tuyển dụng nhà giáo trong trường hợp nào?

Ông Phạm Tuấn Anh, Cục phó Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), lưu ý: Trong thời gian từ nay đến khi luật Nhà giáo và các văn bản thi hành luật có hiệu lực, Bộ GD-ĐT yêu cầu công tác hợp đồng, tuyển dụng, điều động với GV liên trường sẽ do UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền, trong đó định hướng nên giao cho sở GD-ĐT.

Việc điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó tại các trường công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên sẽ do sở GD-ĐT tham mưu cho UBND cấp tỉnh hoặc trực tiếp thực hiện theo phân cấp, ủy quyền. UBND tỉnh cũng cần quan tâm có chế độ, chính sách với GV dạy liên trường, liên xã…

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị cần có quy định rõ và thống nhất về thẩm quyền tuyển dụng, điều động GV ngay từ giai đoạn này thay vì chờ đến khi luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành, để tránh những khó khăn về sau. Theo ông Hiếu, TP.HCM có 19/168 phường, xã, đặc khu chỉ có 1 trường THCS; một số phường, xã không có trường THCS. Do vậy nếu giao hoàn toàn việc bổ nhiệm, tuyển dụng cho cấp xã là chưa hợp lý với tình hình thực tế. Ông Hiếu cũng đề xuất giảm thời gian đăng ký tham gia tuyển dụng GV từ 30 ngày xuống khoảng 10 - 15 ngày để kịp cho năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, chia sẻ để giải quyết việc thừa thiếu GV cục bộ, Sở GD-ĐT tham mưu cho UBND tỉnh sử dụng chính sách biệt phái thay vì luân chuyển vì ngành giáo dục có đặc thù là số lượng GV nữ rất nhiều, gánh trách nhiệm với gia đình nên không thể công tác xa nhà kéo dài. Về tuyển dụng GV, bà Nguyệt cho biết đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh thống nhất giao Sở GD-ĐT trực tiếp tuyển dụng GV, hiện Sở GD-ĐT đang rà soát để thực hiện. Việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo trường trong phạm vi từ 2 xã trở lên thì đang chờ hướng dẫn cụ thể.

Giao cấp xã tuyển GV, thừa thiếu cục bộ sẽ càng trầm trọng

Kết luận hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định theo luật Tổ chức chính quyền địa phương, thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS do chủ tịch UBND cấp xã quyết định. Việc tuyển dụng, điều động GV là trách nhiệm của Sở GD-ĐT.

Trước đây cả nước có 705 cấp huyện, quận, là 705 đầu mối quản lý cán bộ, GV từ mầm non, tiểu học, THCS. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thừa thiếu GV cục bộ. Bởi vì cấp huyện quản lý thì không thể điều động GV từ huyện này sang huyện khác. Do vậy, nếu bây giờ giao cho cấp xã tuyển dụng, điều động GV thì cả nước có 3.321 đầu mối, tình trạng thừa thiếu GV cục bộ sẽ càng trầm trọng vì không thể điều GV từ xã này sang xã khác. Chưa kể, cấp xã có thể xây dựng đề thi, chấm thi tuyển GV trong bối cảnh hiện nay hay không?

Khẳng định khi xây dựng luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã chủ trương giảm trung gian, giảm đầu mối trong tuyển dụng, sử dụng GV, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, khi giao việc tuyển dụng GV cho Sở GD-ĐT thì cả nước chỉ có 34 hội đồng, thi trong 1 ngày và mỗi ứng viên sẽ có "n nguyện vọng". Nguyện vọng 1 vào xã A không đạt có thể xét nguyện vọng 2 vào xã B… Cơ hội thi tuyển của cử nhân sư phạm sẽ tăng thêm thay vì chỉ có 1 nguyện vọng, nếu không đỗ ở xã A sẽ phải chờ xã B thi tuyển để thi lại.

Về đề nghị của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM giảm thời gian công bố tuyển dụng GV từ 30 ngày xuống còn khoảng 10 - 15 ngày để đẩy nhanh tiến độ tuyển GV, phù hợp với đăng ký trực tuyến, ông Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, thời gian này thực hiện theo luật Viên chức, công chức. Hơn nữa, thời gian đăng ký đủ 1 tháng còn là để nhiều ứng viên có cơ hội hơn chứ không phải thời gian đăng ký nhanh hay chậm. Để việc tuyển dụng GV kịp cho năm học mới, các địa phương cần công bố kế hoạch tuyển dụng sớm hơn.