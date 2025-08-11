TP.HCM: Học sinh trường ngoài công lập háo hức tựu trường năm học mới

"School tour" trong ngày tựu trường

Sau thời gian nghỉ hè, sáng nay, 11.8, học sinh Trường quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam (BCIS), phường Tân Mỹ, TP.HCM tựu trường. Với những học sinh mới nhập học, nhiều em không tránh được những hồi hộp. Còn với học sinh cũ tại đây, nhiều em mừng vui khi gặp lại bạn bè, bước vào năm học mới.

Học sinh háo hức trong ngày tựu trường 11.8 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô giáo trong tà áo dài truyền thống đón học sinh vào năm học mới

ẢNH: THÚY HẰNG

Sau phần chào đón học sinh trở lại trường, học sinh các lớp có những hoạt động chào hỏi, làm quen với giáo viên. Những học sinh mới sẽ có những "school tour" - chuyến tham quan trong trường học, học sinh khám phá thư viện, nhà ăn cũng như khám phá các cơ sở vật chất, tiện ích như sân bóng, hồ bơi, nhà thi đấu thể thao... trong trường học.

Năm học 2025-2026, Trường quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam (BCIS) đón hơn 2.400 học sinh. Năm học mới này, toàn bộ hệ thống trường được cải tiến và triển khai mới hơn 500 hạng mục từ hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi đến khu vực xanh. Đồng thời, nhà trường xây dựng và ra mắt phòng học chuyên dụng dành cho nhóm môn STEM và AI.

Ở khối mầm non, các bé của Trường mầm non CVK (thuộc hệ thống Sedbergh Vietnam) được làm quen với các giáo viên. Đồng thời, các bé được tham gia hoạt động gieo mầm, gửi gắm thông điệp về năm học mới nhiều hy vọng.

Trẻ mầm non trồng đậu trong ngày tựu trường ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt động trồng đậu trong ngày tựu trường gieo hy vọng về một năm học mới với nhiều kết quả tốt ẢNH: THÚY HẰNG

Gửi thông điệp tới các học sinh trong ngày tựu trường, tiến sĩ Chandra Mcgowan, Tổng hiệu trưởng Trường Quốc tế Canada và Sedbergh Vietnam, cho biết bà háo hức khi được cùng toàn thể học sinh, phụ huynh, đội ngũ giáo viên bước vào năm học 2025 - 2026.

"Năm học này, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục nuôi dưỡng các thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh qua đa dạng khía cạnh từ học thuật đến phát triển cá nhân", tiến sĩ Chandra Mcgowan nói. Theo bà Chandra Mcgowan, năm học mới này, kỹ năng và ứng dụng AI cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhà trường mong muốn rèn luyện cho học sinh. "Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh sẽ không chỉ sẵn sàng hội nhập mà còn dẫn đầu, chinh phục những đỉnh cao mới trong thời đại 4.0", bà Chandra Mcgowan cho hay.

Năm học hạnh phúc với AI

Hôm nay, 11.8, học sinh các trường thuộc hệ thống Victoria School đã tựu trường năm học mới 2025-2025. Chủ đề ngày tựu trường năm nay là "Back to School: Happy School with AI" (tạm dịch: Trường học hạnh phúc với trí tuệ nhân tạo - AI). Được biết, hệ thống giáo dục này cùng một đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để triển khai chương trình giáo dục AI nhân ái cho học sinh từ mầm non đến THPT.

Từ năm học 2025–2026, học sinh thuộc hệ thống này sẽ tham gia các dự án ứng dụng AI thực tiễn, giúp các em không chỉ làm chủ công nghệ mà còn biết phân tích, điều chỉnh và kiến tạo công nghệ vì mục tiêu bền vững. Chương trình không chỉ tập trung vào kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn nhấn mạnh vào việc phát triển tư duy phản biện, đạo đức số và trách nhiệm xã hội.

Học sinh các trường thuộc hệ thống Victoria School mừng vui khi gặp lại bạn trong ngày tựu trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Khởi động năm học mới cùng phụ huynh với chuỗi workshop

Ngày 18.8.2025 là ngày chính thức tựu trường của hệ thống Trường liên cấp song ngữ ICS. Tuy nhiên tuần lễ từ ngày 11.8 được nhà trường xác định là tuần lễ khởi động năm học mới cùng phụ huynh với chuỗi workshop mang tên "Parent Orientation 2025". Hoạt động này dành cho toàn bộ phụ huynh khối tiểu học và THCS, nhằm tăng cường kết nối, thấu hiểu và thống nhất định hướng đồng hành giữa gia đình và nhà trường.

Tại workshop, phụ huynh được tương tác trong nhiều chủ đề phù hợp từng lứa tuổi học sinh như: kỷ luật và hành vi tuổi teen, định hướng nghề nghiệp qua dự án học tập, phương pháp đánh giá năng lực và mô hình thể chất "Sport Coaching". Các hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin chuyên môn mà còn giúp phụ huynh trực tiếp trải nghiệm phương pháp học mà con sẽ tham gia trong năm học mới. Phụ huynh cũng được gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, trao đổi trực tiếp về mục tiêu học tập, cách vận hành lớp học và các kênh tương tác giữa gia đình và nhà trường...

Một buổi workshop trong chuỗi "Parent Orientation 2025" tổ chức ở tuần lễ khởi động năm học mới 2025-2026 ẢNH: PHƯƠNG HÀ