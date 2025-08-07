Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học phí mầm non có trường 300 triệu đồng/năm

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/08/2025 11:40 GMT+7

Các trường ngoài công lập tại TP.HCM công khai học phí mầm non năm học mới 2025-2026 và biểu phí dịch vụ. Học phí từ vài chục triệu đồng tới 200 - 300 triệu đồng/năm học, tùy chương trình.

Hệ thống Trường Pathway Tuệ Đức công bố học phí mầm non năm học 2025-2026 ở các cơ sở trên trang web hệ thống. Mỗi cơ sở sẽ có biểu học phí khác nhau. Ví dụ tại cơ sở Việt Nhật (quận 7 cũ, TP.HCM), học phí trọn năm với nhà trẻ và mẫu giáo song ngữ là 122.760.000 đồng/năm học.

Tại cơ sở Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM), học phí nhà trẻ và học phí mẫu giáo tiên tiến trọn năm là 80.910.000 đồng/năm học; còn học phí mẫu giáo cao cấp trọn năm là 103.230.000 đồng/năm học. Tại cơ sở Lê Thị Riêng (quận 12 cũ, TP.HCM), học phí lớp nhà trẻ là 64.170.000 đồng/năm học; học phí lớp mẫu giáo là 64.170.000 đồng/năm học; lớp mẫu giáo tiên tiến là 80.910.000 đồng/năm học...

Học phí mầm non có trường 300 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Trẻ em mầm non tại TP.HCM trong giờ vui chơi ngoài trời

ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non Canada-Vietnam (CVK) công bố học phí năm học 2025-2026 trên trang web chính thức của trường, theo đó học phí trọn năm của lớp song ngữ là 167.200.000 đồng/năm học (nếu đóng theo 2 kỳ, thì mỗi kỳ đóng 84.400.000 đồng). Học phí mầm non trọn năm lớp đơn ngữ là 295.000.000 đồng/năm học (nếu đóng theo 2 kỳ, mỗi kỳ đóng 150.000.000 đồng).

Học phí trên đã bao gồm phí đồng phục; không áp dụng cho học sinh tham gia chương trình gói tài chính và chương trình học bổng. Học phí này cũng chưa bao gồm các phí khác như phí nhập học, phí phát triển trường và các phí dịch vụ như ăn uống, xe đưa đón, trông trẻ ngoài giờ...

Trường liên cấp ICS công bố học phí năm học mới, ở bậc mầm non, nếu đóng theo năm (12 tháng) là 114.000.000 đồng. Học phí mầm non công bố theo kỳ (6 tháng) là 57.000.000 đồng. Học phí theo quý (3 tháng) là 28.500.000 đồng. Học sinh nghỉ hè 1 tuần/năm theo quy định của trường. Học phí này chưa bao gồm các phí khác như phí ghi danh; phí cơ sở vật chất... và các phí dịch vụ như phí bán trú; phí đồng phục, phí xe buýt. Ngoài ra, nếu phụ huynh có phát sinh thêm các nhu cầu sẽ đóng thêm các phí dịch vụ khác như phí chăm sóc trẻ ngoài giờ...

Học phí mầm non có trường 300 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Trẻ mầm non TP.HCM trong ngày hội thể thao

ẢNH: THÚY HẰNG

Theo biểu phí năm học 2025-2026 được công bố trên trang web chính thức của Trường quốc tế Việt Úc (VAS), học phí mầm non chính khóa tại các cơ sở, trừ cơ sở Sala, cho các lớp nhà trẻ, mầm, chồi, lá (lộ trình tiếng Anh Cambridge chuyên sâu và chương trình Bộ GD-ĐT) là 155.000.000 đồng/năm học, nếu đóng 1 lần. Còn nếu học lớp chồi, lá (độ tuổi mẫu giáo), học lộ trình học thuật Cambridge và chương trình Bộ GD-ĐT, học phí nếu đóng 1 lần/năm học là 202.400.000 đồng/năm học...

Trẻ mầm non dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí thế nào?

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, áp dụng từ năm học mới 2025-2026.

Theo Nghị quyết, từ 1.9.2025, toàn bộ học sinh cả nước từ mầm non từ 3 tháng tuổi, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Xem thêm bình luận