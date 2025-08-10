Có phải trẻ đến trường mầm non... toàn chơi?

Học thông qua chơi

Đang trong thời gian tổ chức hoạt động hè 2025 cho trẻ tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng (Q.7 cũ), TP.HCM. Cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các hoạt động hè cho trẻ em linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với tâm sinh lý của trẻ. Bám sát Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, nhà trường thiết kế các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt được mục tiêu ôn tập kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, phát triển năng lực cá nhân, giáo dục tình yêu lao động...

Trẻ mầm non học thông qua chơi. Do đó, các hoạt động giáo dục giúp trẻ được chơi vui vẻ - nhưng có mục tiêu giáo dục, không phải chỉ chơi vô nghĩa. Điều này hỗ trợ phụ huynh yên tâm làm việc khi trẻ có môi trường trông giữ, giáo dục an toàn.

Các hoạt động giáo dục tình yêu lao động cho trẻ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trẻ mầm non được rèn các kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Hạnh dẫn chứng trong 2 tháng hoạt động hè (từ 16.6 tới hết 15.8.2025), với khung thời gian từ sáng tới chiều ở trường như trong năm học, trẻ được tham gia đa dạng hoạt động giáo dục. Như hoạt động giáo dục thẩm mỹ, bé học vẽ tranh, tô màu, biểu diễn văn nghệ, học đàn, hát, thể dục nhịp điệu... Hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ, như qua hoạt động làm quen tiếng Anh, các trò chơi học tập, bé được ôn luyện màu sắc, chữ cái, con số, phân loại, so sánh… từ đó ghi nhớ tốt hơn những kiến thức đã học.

Trong hè, trẻ được tham gia nhiều hoạt động giáo dục phát triển thể chất, như tổ chức tập thể dục sáng, các trò chơi vận động, phát triển sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Các hoạt động STEM và trải nghiệm sáng tạo, các bé làm quen với các hoạt động STEM đơn giản như chế tạo mô hình thùng rác mini, làm vòng quay ngựa gỗ, tạo chong chóng tre, làm mô hình câu cá, rạp chiếu bóng cùng bé... từ đó trẻ được phát triển tư duy khám phá và khoa học.

Trẻ mầm non học thông qua chơi ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô và trò cùng trang trí chiếc dù sắc màu ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đa dạng hoạt động giáo dục của trẻ tại Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng trong hè ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đồng thời, trong hè, trẻ mầm non được rèn kỹ năng sống - kỹ năng tự phục vụ. Các trẻ cũng được trải nghiệm thực tế xem phim hoạt hình, tham gia lễ hội mini, chơi cát, nước, chăm sóc vườn cây…

"Hè cũng là giai đoạn quan trọng để trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) chuẩn bị vào lớp 1. Qua các hoạt động hè, trẻ được củng cố kỹ năng tự tin, tập trung, phối hợp nhóm, tạo tiền đề tốt cho trẻ sẵn sàng bước vào năm học mới", cô Phạm Bảo Hạnh nói.

Cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Trong 2 tháng hoạt động hè, tại Trường mầm non Sơn Ca 14, phường Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận cũ), TP.HCM, trẻ được tham gia nhiều hoạt động giáo dục để vừa được vui chơi, trải nghiệm, học tập, tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đáp ứng nhu cầu khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ theo quy định. Mọi hoạt động đều có giáo viên giám sát, đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hoạt động hè tại Trường mầm non Sơn Ca 14, phường Phú Nhuận ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trẻ trong góc trò chơi phân vai, mời bạn uống trà, ăn bánh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường phối hợp với phụ huynh và UBND phường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn, phòng dịch bệnh mùa hè như tay chân miệng, sốt xuất huyết...

Hè còn là giai đoạn lý tưởng để trường mầm non tạo điều kiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ đưa trẻ mới đi học được làm quen với trường lớp, giáo viên và các chế độ sinh hoạt... để khi vào năm học mới 2025-2026 trẻ không bỡ ngỡ.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Ngày thứ sáu hàng tuần trong mùa hè, trẻ được tham gia hoạt động sân chơi cho bé ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nhiều hoạt động có sự tham gia của các bậc phụ huynh, để nhà trường công khai chương trình giáo dục tới cha mẹ trẻ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mới đây, trong buổi họp chuyên môn với các cán bộ chuyên trách phòng văn hóa xã hội của UBND 168 phường, xã, đặc khu TP.HCM mới và tổ trưởng các cụm chuyên môn, hiệu trưởng cốt cán hôm 6.8, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn TP, đặc biệt là hơn 3.000 cơ sở mầm non độc lập tư thục phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, đồng thời thực hiện đúng nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thực tế trong nhiều buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT nhận thấy có nhiều nhóm trẻ tối đa 7 trẻ, hay có nhóm lớp mầm non độc lập tư thục chỉ đơn thuần giữ trẻ, cho trẻ ăn - ngủ mà không tổ chức các hoạt động giáo dục, như vậy là không đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục công bằng của mọi trẻ em.