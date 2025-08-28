Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Đột kích cơ sở massage, triệt phá ổ mại dâm tinh vi

Hải Phong
Hải Phong
28/08/2025 13:02 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm núp bóng cơ sở massage. Tại đây có 11 nữ nhân viên thường xuyên phục vụ khách và sẵn sàng bán dâm khi có yêu cầu.

Ngày 28.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tối 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đột kích cơ sở massage Dương Hồng (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), phát hiện và triệt phá một tụ điểm mại dâm được tổ chức tinh vi, núp bóng dịch vụ massage. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Ngãi: Đột kích cơ sở massage, triệt phá ổ mại dâm tinh vi - Ảnh 1.

Cơ sở massage Dương Hồng (ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi)

ẢNH: THÀNH SỰ

Theo điều tra ban đầu, cơ sở này do ông Hoàng Văn Nam (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) làm chủ, cùng bà Nguyễn Thị Sửu (40 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều hành quản lý. Tại đây, có 11 nữ nhân viên thường xuyên phục vụ khách, đồng thời sẵn sàng bán dâm khi có yêu cầu.

Hoạt động mại dâm tại cơ sở này được tổ chức khép kín, với nhiều lớp cửa khóa chặt nhằm đối phó cơ quan chức năng. Quản lý trực tiếp dàn xếp việc mua bán dâm, cho phép nhân viên thỏa thuận với khách rồi thu lợi bất chính. Sau mỗi lần giao dịch, nhân viên chỉ được giữ một phần, còn lại phải nộp cho quản lý và chủ cơ sở, hình thành đường dây hoạt động có tổ chức.

Quảng Ngãi: Đột kích cơ sở massage, triệt phá ổ mại dâm tinh vi - Ảnh 2.

Nhiều người liên quan cơ sở massage Dương Hồng được mời về trụ sở công an làm việc

ẢNH: THÀNH SỰ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ và bất ngờ ập vào, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong phòng massage. Tất cả những người liên quan đã bị lập biên bản, đưa về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

