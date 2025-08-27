Phát hiện nhiều cặp nam nữ mua bán dâm ở cơ sở massage

Ngày 27.8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cơ sở kinh doanh massage có hoạt động mua bán dâm trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh massage Thanh Hằng (P.Buôn Ma Thuột, thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ), bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, người bán dâm khai nhận là nhân viên massage cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì các nhân viên nữ sẽ bán dâm với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/lần.



Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh massage có hoạt động mua bán dâm ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Tiếp đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Yoko (P.Tân An, thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Qua kiểm tra, phát hiện 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm. Người bán dâm khai nhận là nhân viên massage nhưng khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá 1 triệu đồng/lần; trong đó các quản lý của cơ sở massage được chia 500.000 đồng/lần bán dâm.

Tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa các nhân viên, quản lý. Khi khách đến massage, nhân viên nam sẽ thỏa thuận giá.

Sau đó, nhân viên nam thông báo và sắp xếp nhân viên massage vào phòng hoặc nhân viên massage sẽ tự thỏa thuận giá với khách và báo trực tiếp qua bộ đàm cho nhân viên quản lý, đưa khách vào sổ theo dõi.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ 4 đối tượng có liên quan của 2 cơ sở massage trên và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 6 khách mua dâm, 6 người bán dâm. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.