Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Mua bán dâm tại quán cà phê chòi

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/08/2025 18:59 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một tụ điểm mua bán dâm tại quán cà phê chòi trên địa bàn P.Chơn Thành.

Ngày 12.8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa tụ điểm mua bán dâm trong quán cà phê Sao Băng 1 ở khu phố 9, P.Chơn Thành (trước là TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) do bà Nguyễn Thị D. (55 tuổi, ở TP.HCM) làm chủ.

Trước đó, chiều 9.8, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an P.Chơn Thành phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị D., là chủ quán cà phê Sao Băng 1, đang cho 4 nữ tiếp viên mua bán dâm trong các chòi của quán.

Đồng Nai: Bắt giữ chủ quán cà phê chòi cho 4 nữ nhân viên bán dâm- Ảnh 1.

Quán cà phê chòi do bà D. làm chủ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua đấu tranh, bà D. khai nhận quán hoạt động từ tháng 3.2025 và thuê nhân viên để thực hiện việc massage kích dục, bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Theo quy định bà D. đưa ra, mỗi lần nhân viên thực hiện massage kích dục cho khách sẽ thu 250.000 đồng cho 30 phút (trong đó, bà D. hưởng 150.000 đồng, nhân viên hưởng 100.000 đồng).

Đồng Nai: Bắt giữ chủ quán cà phê chòi cho 4 nữ nhân viên bán dâm- Ảnh 2.

Nguyễn Thị D. tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Còn nếu 'đi thẳng' (quan hệ tình dục với khách) thì giá từ 300.000 đến 400.000 đồng cho 30 phút (trong đó D. vẫn hưởng 150.000 đồng, số tiền còn lại nhân viên được hưởng).

Ngoài ra, D. còn thuê Nguyễn Văn A. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) với giá 8 triệu đồng/tháng để phụ D. quản lý nhân viên cho hoạt động tại quán khi D. đi vắng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ chủ quán cà phê chòi cho nhân viên bán dâm.

Tin liên quan

Bình Phước: Phát hiện vụ mua bán dâm trong quán 'cà phê chòi' Sunflower 86

Bình Phước: Phát hiện vụ mua bán dâm trong quán 'cà phê chòi' Sunflower 86

Kiểm tra hành chính quán cà phê chòi Sunflower 86 tại TP.Đồng Xoài ( Bình Phước ), công an phát hiện có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm trong các chòi lá.

Khám phá thêm chủ đề

Bán dâm cà phê chòi mua bán dâm Đồng Nai nữ tiếp viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận