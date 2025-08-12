Mua bán dâm tại quán cà phê chòi

Ngày 12.8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa tụ điểm mua bán dâm trong quán cà phê Sao Băng 1 ở khu phố 9, P.Chơn Thành (trước là TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) do bà Nguyễn Thị D. (55 tuổi, ở TP.HCM) làm chủ.

Trước đó, chiều 9.8, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an P.Chơn Thành phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị D., là chủ quán cà phê Sao Băng 1, đang cho 4 nữ tiếp viên mua bán dâm trong các chòi của quán.

Quán cà phê chòi do bà D. làm chủ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua đấu tranh, bà D. khai nhận quán hoạt động từ tháng 3.2025 và thuê nhân viên để thực hiện việc massage kích dục, bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Theo quy định bà D. đưa ra, mỗi lần nhân viên thực hiện massage kích dục cho khách sẽ thu 250.000 đồng cho 30 phút (trong đó, bà D. hưởng 150.000 đồng, nhân viên hưởng 100.000 đồng).

Nguyễn Thị D. tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Còn nếu 'đi thẳng' (quan hệ tình dục với khách) thì giá từ 300.000 đến 400.000 đồng cho 30 phút (trong đó D. vẫn hưởng 150.000 đồng, số tiền còn lại nhân viên được hưởng).

Ngoài ra, D. còn thuê Nguyễn Văn A. (40 tuổi, quê Thanh Hóa) với giá 8 triệu đồng/tháng để phụ D. quản lý nhân viên cho hoạt động tại quán khi D. đi vắng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ chủ quán cà phê chòi cho nhân viên bán dâm.