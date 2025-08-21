Từ TP.HCM đến Đắk Lắk mở nhiều 'hội thảo' bán hàng không rõ nguồn gốc

Ngày 21.8, thông tin từ Công an P.Tân An (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một nam thanh niên từ TP.HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi "hội thảo" bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Lực lượng chức năng thu giữ số hàng không có nguồn gốc xuất xứ của nam thanh niên ẢNH: S.Đ

Trước đó, Công an P.Tân An phát hiện một nam thanh niên nghi vấn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hội trường tổ dân phố 7.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện T. đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm, gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán... không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ.

Qua xác minh, nam thanh niên này tên là T. (32 tuổi, trú tại TP.HCM). Từ ngày 9.8 đến 15.8, T. đã tổ chức 7 buổi "hội thảo" ở các tổ dân phố trên nhiều địa bàn khác nhau để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân (chủ yếu là người già).

T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, chất lượng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Để tạo lòng tin, T. còn mời 1 người quốc tịch Hàn Quốc đến tham gia các buổi "hội thảo".

Hiện Công an P.Tân An đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.