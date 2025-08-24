Giải cứu 2 thiếu nữ bị giữ tại quán karaoke ở Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc

Ngày 24.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kịp thời giải cứu 2 thiếu nữ bị chủ một quán karaoke ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) giữ lại, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc mới cho về.

Trước đó, sáng 23.8, Công an xã Vạn Tường nhận được tin báo về việc chủ quán karaoke trên địa bàn không cho 2 nữ nhân viên là P.T.V và L.T.K.C (trong đó C. chưa đủ 16 tuổi, cùng trú Quảng Ngãi) ra ngoài, đồng thời buộc các em gọi điện cho người thân mang hàng chục triệu đồng đến để "chuộc người". Thông tin còn cho biết hai nạn nhân bị đánh đập và ép viết giấy nhận nợ.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng đến hiện trường, thu giữ nhiều vật chứng liên quan, đồng thời mời chủ quán karaoke là T.D cùng 2 thiếu nữ về trụ sở làm rõ.

Chủ quán T.D được Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) mời đến làm rõ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, V. và C. khai trước đó làm tiếp viên cho một quán karaoke khác và có nợ chủ cũ hơn 50 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, cả 2 liên hệ với quán karaoke nói trên và được chủ quán T.D hứa trả nợ thay rồi đưa về làm việc.

Theo thỏa thuận miệng, số tiền nợ sẽ được trừ dần vào lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động hay giấy tờ xác nhận.

Sau vài ngày làm việc, V. và C. xin nghỉ và muốn về nhà nhưng bị T.D ngăn cản, buộc phải gọi điện cho người thân mang tiền đến trả mới cho rời khỏi quán. Không chấp nhận yêu cầu này, gia đình đã trình báo công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý. 2 thiếu nữ đã được giải cứu an toàn, bàn giao cho gia đình.