Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giải cứu 2 thiếu nữ bị giữ tại quán karaoke ở Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc

Phạm Anh
Phạm Anh
24/08/2025 17:58 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời giải cứu 2 thiếu nữ bị chủ một quán karaoke ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) giữ lại, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc.

Ngày 24.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kịp thời giải cứu 2 thiếu nữ bị chủ một quán karaoke ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) giữ lại, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc mới cho về.

Trước đó, sáng 23.8, Công an xã Vạn Tường nhận được tin báo về việc chủ quán karaoke trên địa bàn không cho 2 nữ nhân viên là P.T.V và L.T.K.C (trong đó C. chưa đủ 16 tuổi, cùng trú Quảng Ngãi) ra ngoài, đồng thời buộc các em gọi điện cho người thân mang hàng chục triệu đồng đến để "chuộc người". Thông tin còn cho biết hai nạn nhân bị đánh đập và ép viết giấy nhận nợ.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng đến hiện trường, thu giữ nhiều vật chứng liên quan, đồng thời mời chủ quán karaoke là T.D cùng 2 thiếu nữ về trụ sở làm rõ.

Giải cứu 2 thiếu nữ bị giữ đòi tiền chuộc tại quán karaoke ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Chủ quán T.D được Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) mời đến làm rõ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, V. và C. khai trước đó làm tiếp viên cho một quán karaoke khác và có nợ chủ cũ hơn 50 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, cả 2 liên hệ với quán karaoke nói trên và được chủ quán T.D hứa trả nợ thay rồi đưa về làm việc.

Theo thỏa thuận miệng, số tiền nợ sẽ được trừ dần vào lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động hay giấy tờ xác nhận.

Sau vài ngày làm việc, V. và C. xin nghỉ và muốn về nhà nhưng bị T.D ngăn cản, buộc phải gọi điện cho người thân mang tiền đến trả mới cho rời khỏi quán. Không chấp nhận yêu cầu này, gia đình đã trình báo công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý. 2 thiếu nữ đã được giải cứu an toàn, bàn giao cho gia đình.

Tin liên quan

Giải cứu bé gái 13 tuổi khỏi đường dây mua bán người

Giải cứu bé gái 13 tuổi khỏi đường dây mua bán người

Từ khoản vay 10 triệu đồng với lãi suất 'cắt cổ', một bé gái 13 tuổi ở Gia Lai rơi vào bẫy mua bán người, bị ép làm tiếp viên quán karaoke rồi trở thành 'món hàng' chuyển tay... Công an truy xét xuyên tỉnh, thần tốc giải cứu bé gái.

Khám phá thêm chủ đề

giải cứu đòi tiền chuộc Quảng Ngãi Thiếu nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận