Thiếu nữ 16 tuổi bị bắt cóc tống tiền

Gia đình ông Vừ Súa Dông (46 tuổi, trú xã Tủa Sín Chải, Lai Châu) vừa có thư cảm ơn gửi Công an xã Tủa Sín Chải, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu và Công an P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vì đã hiệp đồng kịp thời giải cứu con gái ông là chị Vừ Thị S. (16 tuổi) khỏi nhóm bắt cóc tống tiền.

Công an bàn giao con gái cho gia đình ông Dông ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 29.7, ông Dông đến Công an xã Tủa Sín Chải báo tin về việc con gái mình làm việc tại Bắc Ninh, gọi điện về với giọng hoảng sợ, thông báo đang bị giam giữ tại một địa điểm không xác định ở Hà Nội.

Qua cuộc gọi ngắn, chị S. cho biết mình bị một nhóm người thông qua mạng xã hội, lừa từ Bắc Ninh ra Hà Nội với lý do rủ đi chơi. Sau khi gặp mặt, chị bị khống chế, giam giữ và buộc phải gọi điện về gia đình yêu cầu chuyển 23 triệu đồng để được thả.

Trước thông tin này, Công an xã Tủa Sín Chải đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu và Công an P.Ô Chợ Dừa triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm tung tích chị S.

Sau khi xác định được vị trí chị S. đang bị giữ tại một nhà trọ trên địa bàn xã Quốc Oai (Hà Nội), khoảng 11 giờ ngày 29.7, lực lượng công an đã có mặt giải cứu thành công và đưa chị S. về trụ sở công an, sau đó bàn giao cho gia đình an toàn.

Công an P.Ô Chợ Dừa đang điều tra, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.

Qua sự việc, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát sao các mối quan hệ và hoạt động của con em mình trên mạng xã hội.

Đồng thời, các thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua không gian mạng; tuyệt đối không tin tưởng hay nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của người lạ quen qua mạng, nhất là những lời mời gọi đi chơi, đi làm với hứa hẹn hấp dẫn.