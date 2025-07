Điều tra vụ nam thanh niên nghi bị bắt cóc

Ngày 14.7, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng Tổ địa bàn Công an TP.HCM vừa xác minh, giải cứu thành công trường hợp nam thanh niên nghi bị "bắt cóc online" trên địa bàn.

Công an TP.HCM vừa xác minh, giải cứu thành công trường hợp nam thanh niên nghi bị "bắt cóc online" ẢNH: CACC

Trước đó, M.H.T (21 tuổi) là em trai anh M.T.P (25 tuổi, ở phường Tân Bình) bất ngờ mất liên lạc sau khi nói với gia đình vừa nhận được suất đi du học Canada.

T. thông báo cần 750 triệu đồng để chứng minh tài chính, trong đó nhà trường sẽ hỗ trợ một phần, gia đình chỉ cần lo 400 triệu đồng.

T. cũng đưa cho gia đình tờ thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại một trường đại học ở Canada cấp năm 2025.

Đến sáng 10.7, T. báo tiếp cho gia đình cần thêm 350 triệu đồng để hoàn tất hồ sơ. Lúc này, gia đình nghi ngờ nên từ chối.

Trưa cùng ngày, một người thân gọi video thấy T. xuất hiện trong ô tô, sau đó nhận được cuộc gọi thông báo "T bị bắt cóc, cần chuyển 500 triệu đồng để chuộc về". Từ đây, cả gia đình không thể liên lạc được với T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 0 giờ ngày 11.7, công an phát hiện T. đang ở một mình tại phòng trong khách sạn thuộc tỉnh Tây Ninh, hoàn toàn không có dấu hiệu bị giam giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ điều tra. Người này nói rằng T. liên quan đến đường dây bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Để chứng minh mình vô tội, T. được yêu cầu chuyển 750 triệu đồng cho nhóm này. Theo chỉ dẫn của các đối tượng, T. dựng lên câu chuyện đi du học để gia đình chuyển tiền.

Sau khi nhận được 400 triệu đồng từ người thân, T. chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mang tên N.K.Đ.

Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo còn yêu cầu T. di chuyển liên tục, không được ở một nơi cố định.

Chúng liên lạc qua ứng dụng Zoom và yêu cầu T. cởi quần áo, đổ nước ngọt màu đỏ lên người, quay clip giả làm con tin bị tra tấn rồi gửi về cho gia đình để gây sức ép tâm lý.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Bình phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, truy vết người nhận tiền để điều tra làm rõ vụ nghi "bắt cóc". Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi có nghi vấn, cần báo ngay cho công an nơi gần nhất.