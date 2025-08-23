Giải cứu bé gái 13 tuổi khỏi đường dây mua bán người

Ngày 23.8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ án "Mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật", đồng thời giải cứu thành công bé gái 13 tuổi.

Thiếu nữ 13 tuổi bị lừa vay tiền, ép làm tiếp viên karaoke

Theo điều tra ban đầu, em T.B.N (13 tuổi, ở P.Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị một người tên "Tuấn Bi" (ở trọ trên đường Hoàng Văn Thụ, P.Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sau đó, "Tuấn Bi" buộc N. phải làm tiếp viên quán karaoke của mình để trả nợ với lãi suất cao. Không dừng lại ở đó, sau thời gian làm việc cho "Tuấn Bi", N. tiếp tục bị bán cho nhiều người khác nhau để làm nhân viên quán karaoke.

Trong thời gian này, N. nhiều lần bị đánh đập, đe dọa. Đến khoảng 4 giờ 5 phút ngày 17.8, N. gọi điện cho mẹ ruột cầu cứu, thông báo bị chủ quán đánh đập, ép phải trả tiền vay, nếu không sẽ bị bán cho người khác.

Thời điểm Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Gia Lai giải cứu nạn nhân 13 tuổi ẢNH: Đ.X.

Nhận tin con cầu cứu, ông T.N.T (43 tuổi - bố của N.) tiếp tục liên lạc với nhóm người đang giữ N. và được yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng để chuộc con. Khoảng 10 giờ ngày 17.8, từ tài khoản Facebook của N. có người gọi qua Messenger cho mẹ N., thông báo muốn chuộc lại con thì phải trả 60 triệu đồng.

Khi gia đình thắc mắc vì sao lại tăng thêm 10 triệu đồng, nhóm người ngang nhiên trả lời: "Đó là tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N.".

Nhóm này còn thông tin với người nhà rằng đang đưa N. ra Hội An (TP.Đà Nẵng) và sẽ báo địa điểm cụ thể để gia đình đem tiền đến chuộc. Khi mẹ N. yêu cầu được gặp mặt con để đảm bảo an toàn, nhóm này lập tức cúp máy. Sau nhiều lần liên lạc bất thành, gia đình đã tìm đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

Truy xét xuyên tỉnh

Lúc 15 giờ ngày 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Gia Lai để khẩn trương xác minh vụ việc mua bán người. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng vào cuộc, truy xét dấu vết nhóm tội phạm.

Qua nắm tình hình, lực lượng trinh sát xác định nhóm người này đang có mặt tại xã Duy Vinh (TP.Đà Nẵng). Để phá án an toàn, công an hướng dẫn gia đình N. liên hệ nhóm bắt cóc, giả vờ đồng ý giao tiền chuộc tại một quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước (TP.Đà Nẵng).

Khoảng chiều cùng ngày (21.8), khi nhóm người xuất hiện để nhận tiền, tổ công tác bất ngờ ập vào khống chế, bắt quả tang, đồng thời giải cứu an toàn cho em N.

Danh tính 4 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Lê Văn Minh Hoàng (24 tuổi, ở P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi), Phan Văn Hoàng D. (15 tuổi, cùng ở P.Hội An, TP.Đà Nẵng) và Thái Văn Hòa (38 tuổi, ở xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Các nghi phạm Thái Văn Hòa, Phan Văn Hoàng D., Lê Văn Minh Hoàng và Nguyễn Tấn Dũng (từ trái qua) bị bắt giữ ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng nhóm nghi phạm cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý.