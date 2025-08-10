Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố chủ quán karaoke tổ chức cho hàng chục người ‘bay lắc’

Trần Cường
Trần Cường
10/08/2025 06:03 GMT+7

Để đối phó, chủ cơ sở ngày bán bia, tối mới mở karaoke và đón khách đến 'bay lắc'. Ập vào kiểm tra, cảnh sát phát hiện 33 người dương tính với ma túy, trong đó có 18 nhân viên và 15 khách.

Sáng 10.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim ở xã Ngũ Hiệp (H.Thanh Trì cũ) hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố chủ quán karaoke tổ chức cho hàng chục người ‘bay lắc’- Ảnh 1.

Chủ quán karaoke Hoàng Kim Đặng Thị Hồng Linh

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Cơ sở này do Đặng Thị Hồng Linh (35 tuổi, trú xã Nam Phù, Hà Nội) làm chủ và hoạt động rất tinh vi.

Linh cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim. Ban ngày quán mở bán bia, tối đến đóng cửa để hoạt động kinh doanh karaoke, phục vụ khách đến "bay lắc".

Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 8.6, PC04 Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan ập vào kiểm tra quán karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện 41 người bên trong. Trong đó, xác định 18 nhân viên và 15 khách dương tính với chất ma túy.

Tại chỗ, cảnh sát thu giữ 4 loa, 4 đèn chiếu cùng nhiều ma túy các loại và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can. Trong đó, Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 24 bị can là khách bị khởi tố các hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

