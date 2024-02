Hàng chục người dương tính với ma túy, bay lắc trong bar ở Hà Nội

Sáng 6.2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội đang phân loại, đấu tranh với những người liên quan để làm rõ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong bar Star 3 Club (P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội).



Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra bar Star 3 Club NGUYỄN BÍCH

Theo Công an TP.Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc về việc phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh, trật tự và các căn hộ cho thuê trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tối 3.2, PC04 Công an TP.Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức đột kích, kiểm tra bar Star 3 Club.

Thời điểm kiểm tra, hàng trăm người đang bay lắc trong tiếng nhạc mạnh NGUYỄN BÍCH

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở này có hàng trăm thanh niên nam, nữ vẫn đang bay lắc trong tiếng nhạc mạnh. Tại một số bàn rượu, cảnh sát phát hiện và thu giữ 2,3 gam cần sa; 1,8 gam ma túy tổng hợp MDMA và nhiều đồ vật có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã đưa hơn 200 người gồm cả khách và nhân viên về để làm việc, phân loại. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định 32 người dương tính với chất ma túy.

PC04 Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một số khách đến bar để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đấu tranh, phân loại những người còn lại để làm rõ, xử lý theo quy định.