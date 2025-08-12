Bắt tài xế vận chuyển 115 kg cần sa khô

Ngày 12.8, thông tin từ Ban Chỉ huy biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ một tài xế xe ô tô vận chuyển 115 kg cần sa khô từ khu vực biên giới đi tiêu thụ.

Phạm Ngọc Duy bị bắt cùng số cần sa khô tang vật ẢNH: TÂN KỲ

Nghi phạm vận chuyển tiền chất ma túy được xác định là Phạm Ngọc Duy (25 tuổi, trú tại P.Nghĩa Đô, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 10.8, Duy điều khiển xe ô tô mang biển số 37K-366.XX lưu thông trên QL8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), theo hướng về xuôi, thì bị lực lượng Ban Chỉ huy biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh chặn lại, khám xét.

Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 115 kg cần sa khô, được đóng gói kỹ càng trong nhiều thùng xốp.

Số cần sa khô nghi phạm Duy cất giấu tại nhà trọ ở Hà Tĩnh ẢNH: TÂN KỲ

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi trọ của Duy ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 125 kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vận chuyển thuê số cần sa trên cho một người đàn ông lạ mặt không rõ danh tính ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1.