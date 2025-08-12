Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt tài xế vận chuyển 115 kg cần sa khô

Phạm Đức
Phạm Đức
12/08/2025 13:05 GMT+7

Một tài xế điều khiển xe ô tô vận chuyển 115 kg cần sa khô từ khu vực biên giới đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12.8, thông tin từ Ban Chỉ huy biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ một tài xế xe ô tô vận chuyển 115 kg cần sa khô từ khu vực biên giới đi tiêu thụ.

Bắt tài xế vận chuyển 115 kg cần sa khô- Ảnh 1.

Phạm Ngọc Duy bị bắt cùng số cần sa khô tang vật

ẢNH: TÂN KỲ

Nghi phạm vận chuyển tiền chất ma túy được xác định là Phạm Ngọc Duy (25 tuổi, trú tại P.Nghĩa Đô, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 10.8, Duy điều khiển xe ô tô mang biển số 37K-366.XX lưu thông trên QL8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), theo hướng về xuôi, thì bị lực lượng Ban Chỉ huy biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh chặn lại, khám xét.

Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 115 kg cần sa khô, được đóng gói kỹ càng trong nhiều thùng xốp.

Bắt tài xế vận chuyển 115 kg cần sa khô- Ảnh 2.

Số cần sa khô nghi phạm Duy cất giấu tại nhà trọ ở Hà Tĩnh

ẢNH: TÂN KỲ

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi trọ của Duy ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 125 kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vận chuyển thuê số cần sa trên cho một người đàn ông lạ mặt không rõ danh tính ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây mua bán gần 600 kg cần sa qua mạng

Triệt phá đường dây mua bán gần 600 kg cần sa qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa mở rộng điều tra chuyên án ma túy quy mô lớn, triệt phá đường dây mua bán gần 600 kg cần sa hoạt động qua không gian mạng, liên quan đến hàng chục tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Công an tỉnh Hà Tĩnh hà nội Cần sa bắt giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận