Vĩnh Long: Xác minh vụ tôm nuôi chết trắng sau một đêm, nghi bị phá hoại

Ngày 23.8, liên quan vụ ao tôm thẻ chân trắng thâm canh tại xã Thạnh Phú chết trắng sau một đêm, Công an xã Thạnh Phú cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra theo nội dung đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi) và ông Đặng Thành Ẩn (45 tuổi, cùng ở xã Thạnh Phú).

Ông Nguyễn Văn Hòa bên ao tôm vừa bị chết sạch sau 1 đêm, nghi do bị thuốc ẢNH: BẮC BÌNH

Theo trình báo của ông Hòa và ông Ẩn, đầu năm 2025, ông Ẩn (kỹ sư thủy sản, ở xã Thạnh Phú) thuê ao có diện tích mặt nước hơn 1.700 m2 của ông Hòa để nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, đồng thời thuê ông Hòa làm bảo vệ, cho tôm ăn.

Tôm nuôi tăng trưởng khá tốt cho đến khoảng 21 giờ ngày 8.8 (lúc này tôm được 40 ngày tuổi - PV), ông Hòa nghe tiếng tôm búng rần rần ngoài ao. Đến sáng hôm sau (9.8), gần như toàn bộ tôm cùng nhiều thủy sản khác trong ao chết trắng. Ông Hòa và ông Ẩn liền đi kiểm tra xung quanh thì thu được một túi nghi chứa thuốc trừ sâu dưới ao.

Tôm thẻ và các sinh vật khác trong ao đều chết sạch chỉ sau một đêm ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ước tính của ông Ẩn, vụ tôm chết này gây thiệt hại cho ông gần 100 triệu đồng. Sau đó ông Ẩn và ông Hòa trình báo vụ việc lên Công an xã Thạnh Phú.

Tôm chết bất thường, tái diễn nhiều lần

Theo ông Hòa, tình trạng tôm chết bất thường tại ao nuôi của ông không phải mới xảy ra lần đầu. Trước đó, năm 2015, ông Hòa đầu tư hơn 200 triệu đồng đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. Vụ đầu tiên, tôm phát triển tốt nhưng khi tôm vừa qua 52 ngày tuổi, độ tuổi được coi là có lãi, thì cũng chỉ trong một đêm toàn bộ tôm trong ao chết sạch.

Ông Hòa nhớ lại: "Sáng ra thì toàn bộ tôm đều đã chết chìm xuống đáy ao, nước thì vẫn bốc mùi thuốc sâu. Tôi có báo công an xã, cán bộ xuống hiện trường ghi nhận, nhưng sau đó việc xác minh cũng không có kết quả".

Ao tôm của ông Hòa hiện vẫn còn giữ nguyên hiện trạng chờ cơ quan chức năng xử lý ẢNH: BẮC BÌNH

Năm 2019, ông Hòa tiếp tục gom góp hơn 100 triệu đồng, cải tạo ao để thử vận may. Nhưng khi sắp tới ngày thu hoạch, tôm chết sạch chỉ sau một đêm.

Cuối năm 2020, ông Trương Thanh Trường (kỹ sư thủy sản, ở xã An Quy, tỉnh Vĩnh Long) thuê lại ao, thuê luôn ông Hòa bảo vệ và cho tôm ăn. Nhưng khi tôm đạt 80 con/kg, thì một lần nữa cũng chết sạch chỉ một đêm. Sang vụ sau khi tôm được gần 3 tháng tuổi, kịch bản cũ lặp lại khiến ông Trường bỏ cuộc.

"Tôi cho rằng tôm chết vì bị trúng thuốc độc nhưng do còn thuê đất nuôi tôm ở xung quanh nên tôi không trình báo cơ quan chức năng mà chỉ trả ao cho chú Hòa, không thuê nữa", ông Trường nói.

2 kỹ sư thủy sản Trương Thanh Trường và Đặng Thành Ẩn, cùng ông Hòa (từ trái sang)

ẢNH: BẮC BÌNH

Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Công an xã Thạnh Phú cho biết thêm: "Chúng tôi đã cử lực lượng xuống khảo sát hiện trường, thu giữ một túi chứa hóa chất nghi là thuốc diệt cỏ và đã gửi giám định mẫu vật. Đồng thời tiến hành các hoạt động nghiệp vụ để làm rõ nội dung tố giác. Khi có kết quả giám định và đủ cơ sở, vụ việc sẽ được xử lý đúng quy định pháp luật".