Thời sự

Đồng Tháp: Bênh vực chồng, vợ vung dao làm người khác bị thương

Bắc Bình - Chí Thiện
29/08/2025 20:40 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đang truy tìm những người có liên quan vụ mâu thuẫn tại chợ Cũ, vợ bênh vực chồng xịt hơi cay, vung dao làm người khác bị thương.

Tối 29.8, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ và truy tìm những người có liên quan vụ đánh nhau do mâu thuẫn, xảy ra tại chợ Cũ (hẻm 11, đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Mỹ Tho).

Đồng Tháp: Bênh vực chồng, vợ xịt hơi cay chém người và nổ súng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc

ẢNH: CHÍ THIỆN

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 29.8, Công an P.Mỹ Tho tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau, có nhiều tiếng súng nổ tại đầu hẻm 11 đường Đinh Bộ Lĩnh. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến nơi thì các đối tượng liên quan đã giải tán.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, có 2 nhóm người xảy ra mâu thuẫn, gồm: nhóm của Ng.P.H; Ng.N.H (vợ của Ng.P.H, cùng 39 tuổi); Ng.T.P (43 tuổi) và một nam thanh niên chưa rõ lai lịch. Nhóm còn lại là Ng.V.T (39 tuổi) và con trai 15 tuổi.

Sự vụ xảy ra khi Ng.P.H và Ng.V.T cự cãi về việc thu "hoa chi" tại chợ Cũ đối với một người tên V. (bạn của Ng.V.T). Sau đó, hai bên xô xát, nhưng được Ng.T.P và một thanh niên khác can ngăn. Lúc này, con trai của T. cầm dao tự chế đuổi theo Ng.P.H, nhưng được người lớn kịp thời ngăn lại.

Thấy chồng bị đuổi, Ng.N.H lớn tiếng với T. rồi cầm bình xịt hơi cay và một con dao tiến lại gần. Do bình xịt gần hết, Ng.N.H tiếp tục vung dao hù dọa, lưỡi dao trúng vùng hông trái phía sau của T., gây thương tích.

Ngay sau đó, ghi nhận 2 tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng, khiến những người có mặt tản ra. Tại hiện trường có 2 vỏ đạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ việc, nguồn gốc tiếng nổ, hung khí liên quan và trách nhiệm của các cá nhân.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp vỏ đạn Tiếng súng đánh nhau mâu thuẫn
