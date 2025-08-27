Đem súng quân dụng đi giải quyết mâu thuẫn, gặp công an ném lên mái nhà

Ngày 27.8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Bảo (22 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long Hội, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí là súng quân dụng.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bảo Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28.6, Công an P.Phước Hậu (Vĩnh Long) nhận tin báo của người dân có một nhóm người mang theo súng đứng trước một quán nhậu trên địa bàn.

Khi lực lượng Công an P.Phước Hậu đến kiểm tra thì những người này bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Bảo ném khẩu súng ngắn lên mái nhà gần hiện trường. Lực lượng công an đã khống chế, tạm giữ 4 người, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, bên trong có 2 viên đạn, 1 bình hơi cay, 1 con dao tự chế; và phối hợp cơ quan điều tra đưa những người này về cơ quan công an để làm rõ.

Bảo thừa nhận khẩu súng và 2 viên đạn nêu trên là của Bảo. Tối 28.6, Bảo mang theo súng đến tìm nhân viên của quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, nhưng chưa thực hiện thì bị công an phát hiện, tạm giữ.

Kết quả giám định khẩu súng và 2 viên đạn trên là vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh làm rõ.