Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Sáng 26.8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đến dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường phát biểu tại lễ họp mặt ảnh: nam long

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường chia sẻ, 50 năm từ sau ngày thống nhất đất nước, các địa phương Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đã từng bước chuyển mình, không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Văn hóa - xã hội liên tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định là nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài.

"Trước thời cơ, vận hội mới của đất nước, 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long đúng vào thời điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đây là dấu mốc quan trọng để tỉnh Vĩnh Long vươn mình phát triển nhanh cùng cả nước", ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long kêu gọi mỗi người dân Vĩnh Long tiếp tục phấn đấu, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, hãy có những hành động thiết thực góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long "phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới" thật mạnh mẽ, thắng lợi.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 - 75 năm tuổi cho các Đảng viên.