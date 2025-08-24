Giả danh quân đội 'book show' chi hoa hồng cao để lừa đảo

Ngày 24.8, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về việc một người mạo danh cán bộ thuộc Ban CHQS P.Đông Bình (Vĩnh Long) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảng báo giá mà kẻ gian làm giả với mục đích lừa đảo ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, ngày 18.8, bà N.T.X.D (ngụ P.Long Châu, Vĩnh Long, thuộc đơn vị tổ chức sự kiện) cho biết, có một tài khoản mạng xã hội Zalo tự nhận là cán bộ Ban CHQS P.Đông Bình và Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long, gọi điện cho bà đặt hàng tổ chức sự kiện với tổng giá trị gần 70 triệu đồng.

"Tôi không biết từ đâu họ có số điện thoại của tôi, nhưng nghe book sự kiện thì tôi đồng ý ngay. Họ nói là đơn vị quân đội tôi càng tin tưởng hơn nên kêu gửi yêu cầu và báo giá qua cho tôi. Họ còn nói báo giá sao kệ họ, họ tự thanh toán được và sẽ chi cho tôi 50% giá trị hợp đồng nên tôi rất lấy làm lạ nhưng vẫn để họ gửi báo giá xem sao", bà D. nhớ lại.

Theo bà D., tiếp đó, kẻ lừa đảo dẫn dụ yêu cầu bà D. mua hàng hóa (giường sắt) số lượng lớn 120 bộ, hứa chia hoa hồng 50% giá trị đơn hàng… Đồng thời, yêu cầu bà chuyển khoản tiền cọc đặt hàng.

Nghi ngờ đây là kẻ lừa đảo, bà D. đã liên hệ nhờ xác minh với đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Vĩnh Long và được biết Ban CHQS P.Đông Bình và Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long không có kế hoạch tổ chức bất kỳ sự kiện nào như thông tin trong báo giá.

"Sau khi biết chắc là kẻ lừa đảo, tôi lật bài ngửa với họ thì ngay lập tức những số liên lạc và tài khoản Zalo đó đều không liên lạc được nữa. Rất may mắn là tôi cảm thấy bất thường nên không bị lừa", bà D. nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Vĩnh Long, khẳng định con dấu và chữ ký trong bảng trên không phải của ông và đơn vị. Đồng thời cho biết, thời gian gần đây có nhiều kẻ mạo danh đơn vị quân sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ còn làm giả cả giấy tờ có con dấu giống với con đấu, chữ ký của đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT)…. Các vụ việc trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của LLVT tỉnh và gây thiệt hại cho người dân.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các tin nhắn, cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ thuộc LLVT. Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu khi chưa xác minh được đúng người, đặc biệt là những trường hợp cần chuyển tiền.

Cán bộ của LLVT tỉnh Vĩnh Long không thực hiện mua bán, nhờ mua giùm hàng hóa, giao dịch qua mạng xã hội, điện thoại hoặc yêu cầu chuyển tiền bên ngoài đơn vị.