Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Thông tin mới nhất từ Viện KSND khu vực 4

Ngày 23.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, vừa có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) thông báo tiến trình điều tra vụ TNGT khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, con bà Hiền - ở cùng địa chỉ trên) tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã giao trả tang vật vụ án lại cho bà Hiền Ảnh: Nam Long

Theo thông báo, ngày 31.7, Viện KSND Khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự, thời hạn 3 tháng (từ ngày 8.8 đến 8.11) theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Trước đó, ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long) theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Hiện trường vụ TNGT làm em Tr. tử vong Ảnh: N.L.

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Như Thanh Niên đã thông tin, điều tra ban đầu xác định, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C - 102.77 vượt ô tô bán tải BS 61C - 567.14 đang dừng lề phải nên lấn sang trái đường tỉnh 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long) là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ TNGT, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ TNGT - PV) đã tử vong. Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Điều tra viên của Viện KSND tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Nam Long

Ngày 28.4 xảy ra vụ việc ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát, gây rúng động dư luận địa phương. Sau sự việc, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng, vẫn đang được điều trị tại nhà. Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ TNGT trên.

Sau vụ việc, Viện KSND tối cao cũng vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và bỏ lọt tội phạm.