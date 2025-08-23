Kiểm tra 'trại nuôi gà', phát hiện ma túy cùng súng, đạn

Ngày 23.8, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa kết hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Nhựt Trường (36 tuổi, ở xã Phú Thuận, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Nhựt Trường Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 18.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện Trường xuất hiện tại khu vực cầu An Hóa (xã Phú Thuận, Vĩnh Long) nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Nguyễn Nhựt Trường là người được theo dõi trong chuyên án ma túy của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời còn là người có liên quan trong vụ án ma túy trên địa bàn TP.HCM.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường là "trại nuôi gà" ở ấp Long Hội (xã Phú Thuận, Vĩnh Long), lực lượng công an phát hiện Chắc Bùi Hải Khoa (29 tuổi, ở xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp) - là người nuôi gà thuê cho Trường - dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng được Trường khai là ma túy đá (kết quả giám định khoảng 500 gram).

Ma túy và súng đạn được thu giữ Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trường khai nhận mua ma túy từ một người không rõ tên để sử dụng và bán lại cho người nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ 1 vật giống súng và 12 viên đạn, được Khoa khai nhận mua trên mạng xã hội giúp Trường.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.