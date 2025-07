Vĩnh Long liên tục triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy

Ngày 21.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 6 bị can để tạm giam: Nguyễn Tấn Sang (17 tuổi) ngụ xã Vinh Kim, Vĩnh Long (trước đó là xã Kim Hòa, H.Cầu Ngang, Trà Vinh); Trần Hồng Nhật (19 tuổi); Trần Hoàng Khánh (19 tuổi); Thạch Trung Hiếu (25 tuổi); Trần Khánh Hào (28 tuổi) và Thạch Lâm Đô (31 tuổi), cùng ngụ xã Nhị Trường, Vĩnh Long (trước đó là xã Nhị Trường, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) cùng về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

6 bị can Hiếu, Hào, Sang, Nhật, Khánh, Đô (từ trái sang phải) cùng tang vật tại cơ quan công an ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.7, Công an xã Nhị Trường (Vĩnh Long) nhận được tin báo của người dân tại một ngôi nhà thuộc ấp Ba So, xã Nhị Trường có nhóm người tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhị Trường phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra 3 phòng ngủ của Nhật, Sang, Khánh tại căn nhà trên, thì phát hiện và thu giữ 3,8273 gram ma túy loại Ketamine và nhiều vật dụng khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Qua test nhanh Nhật, Sang, Khánh đều dương tính với chất ma túy. Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an và căn cứ vào lời khai của những người này, lực lượng công an tiến hành mời những người có liên quan việc cung cấp số ma túy trên là Hiếu, Hào, Đô. Kết quả, tất cả những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nhóm người tụ tập sử dụng ma túy ở xã Tân Thủy bị bắt giữ ảnh: công an cung cấp

Trước đó, chiều ngày 20.7, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra nhà ở của ông B.V.M.B (42 tuổi), ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Thủy (trước đó là xã Tân Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) phát hiện 6 người đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành mời về trụ sở cơ quan để làm việc. Qua kiểm tra test nhanh, cả 6 người này đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, 2 vụ sử dụng ma túy tập thể trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.