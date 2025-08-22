Vĩnh Long: Dân bức xúc vì bồi thường giải phóng mặt bằng 'ghi một đằng, làm một nẻo'

Quyết định bồi thường "ghi một đằng, làm một nẻo"

PV Thanh Niên xác minh theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sơn Em (61 tuổi, cùng ngụ xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long). Cả 2 phản ánh việc áp giá đền bù không thỏa đáng trong giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án (DA) xây dựng cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Qua ghi nhận, có sự khác biệt lớn giữa thực tế và hồ sơ GPMB của UBND H.Bình Đại - nay đã chuyển giao về UBND xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Sơn Em thể hiện như vậy, đơn vị GPMB cũng ghi "tiếp giáp đường giao thông" rộng hơn 3 m nhưng thực tế lại áp giá cho đất bị ngăn cách lộ bởi kênh, mương... ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đó, ngày 11.6.2024, UBND H.Bình Đại, Bến Tre (cũ) ban hành Quyết định số 3593/QĐ-UBND, thu hồi gần 3.000 m2 trong thửa đất làm muối có diện tích hơn 10.000 m2 của ông Sơn Em và bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng (đơn giá 311.000 đồng/m2 và tại vị trí có xa lộ từ 85 m về sau sẽ có giá khoảng 60 - 70% vị trí 1, cách tính theo Quyết định 20/2020/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre). Đây là đơn giá dành cho đất cặp đường giao thông rộng từ 2 - 3 m và bị ngăn cách với lộ bởi kênh, mương.

Trong khi đó, hồ sơ ông Sơn Em cung cấp và xác minh của PV Thanh Niên cho thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và thực địa đều thể hiện thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông (tức không bị ngăn cách bởi kênh, mương). Giấy CNQSDĐ này được Sở TN-MT Bến Tre (nay là Sở NN-MT Vĩnh Long) cấp ngày 25.1.2024. Con đường trên có bề rộng hơn 8 m, vừa là tuyến giao thông, vừa là đê ngăn mặn, người dân thường xuyên di chuyển bằng nhiều loại phương tiện.

Ông Sơn Em bức xúc: "Tôi đã khiếu nại nhiều lần, yêu cầu áp giá bồi thường 1,2 triệu đồng/m2 như đất tiếp giáp đường giao thông rộng từ 2 - 3 m mà các hộ dân khác được áp dụng, chứ không cần rộng đến 8 m như thực tế. Nhưng cơ quan GPMB không xem xét, áp giá ngẫu nhiên, không dựa vào giấy CNQSDĐ và hiện trạng nên tôi không đồng ý giao đất".

Khu vực đất của vợ chồng chị Hạnh, anh Khải tiếp giáp lộ Bờ Đò đã được san lấp bằng mặt lộ nhưng đơn vị GPBM DA cầu Ba Lai 8 không ghi nhận là có san lấp

ẢNH: BẮC BÌNH

Trong khi đó, chị Hạnh cũng phản ánh cách áp giá "ngẫu hứng", không ghi nhận việc chị đã san lấp mặt bằng với cao độ 1 - 1,5 m.

Chị Hạnh cho biết: "Tôi mua đất từ năm 2021, đã san lấp mặt bằng tại vị trí tiếp giáp lộ Bờ Đò - nơi được chuyển mục đích sử dụng lên đất thổ cư từ năm 2022, hoàn toàn đúng quy định. Khi DA đường bộ ven biển tỉnh Vĩnh Long công bố thu hồi đất vào tháng 6.2024, chính quyền xã, trưởng ấp và người dân đều xác nhận tôi có san lấp. Thế nhưng, UBND H.Bình Đại không ghi nhận và không áp chính sách bồi thường cho trường hợp có san lấp".

Anh Nguyễn Minh Khải, chồng chị Hạnh, cho biết hai vợ chồng liên tục khiếu nại nhưng chưa được giải quyết.

Sẽ phúc tra toàn diện công tác GPMB

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tuần qua, đơn vị thi công cầu Ba Lai 8 đã triển khai thi công trên đất của ông Sơn Em, dù chưa nhận bàn giao mặt bằng và bất chấp sự ngăn cản của chủ đất.

Ông Nguyễn Luân Vũ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước (đơn vị được giao GPMB), xác nhận: "Hiện xã chưa bàn giao mặt bằng. Việc đơn vị thi công làm trên đất ông Sơn Em là không đúng và đó là việc mà đơn vị thi công tự ý làm. Tôi đã cử công an xã và cán bộ Phòng Tài chính xã ra hiện trường để vận động hai bên kiềm chế".

Dù chưa được UBND xã Thạnh Phước bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công đã triển khai thi công trên phần đất của ông Sơn Em ẢNH: BẮC BÌNH

Về hồ sơ GPMB "ghi một đường, làm một nẻo", ông Vũ cho rằng, có thể đơn vị cấp giấy CNQSDĐ cho ông Sơn Em đã sai, vì con đường bề rộng 8 m đó thực chất là tuyến đê, không phải đường. "Chúng tôi đã kiến nghị Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long xem xét thu hồi và cấp lại giấy CNQSDĐ là "giáp đê", đồng thời kiến nghị cơ quan thuế rà soát lại để hoàn trả nếu ông Sơn Em từng nộp thuế theo cách tính đất cặp đường giao thông", ông Vũ nói.

Riêng yêu cầu áp giá bồi thường cho phần đất đã san lấp của vợ chồng chị Hạnh, Chủ tịch xã khẳng định không xem xét, đơn giản vì hồ sơ UBND H.Bình Đại trước đây không ghi nhận nên xã cũng không thể xem xét.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết tỉnh sẽ phúc tra toàn diện công tác GPMB tại DA xây dựng cầu Ba Lai 8. "Chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ quy trình, kể cả chứng thư thẩm định đơn giá bồi thường để làm rõ và giải quyết thỏa đáng cho người dân. Hiện, DA đang chậm tiến độ, chủ yếu do khâu GPMB nên phải sớm xử lý dứt điểm".