Thời sự

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời nhà ven kênh Đôi

Uyển Nhi - Vũ Phượng
21/08/2025 16:57 GMT+7

Tiến độ bồi thường, di dời nhà ven kênh TP.HCM đạt kết quả mới với hơn 2.904 tỉ đồng đã chi trả cho gần 1.000 hộ dân.

Chiều 21.8, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã thông tin về tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thuộc diện di dời trong dự án cải tạo, nạo vét nhà ven kênh Đôi (quận 8 cũ).

Hơn 2.904 tỉ đồng chi trả cho hộ dân

Theo Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 cũ đang khẩn trương phối hợp cùng UBND phường Chánh Hưng và UBND phường Phú Định cũ để thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công công trình.

Về tiến độ, UBND quận 8 cũ đã phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 5879 và phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 5880.

Đến nay, đã ban hành phương án chi tiết cho 1.466/1.605 trường hợp, còn khoảng 139 trường hợp đang xác minh nguồn gốc sử dụng nhà đất.

Trong đó, đã ban hành quyết định bồi thường và chi trả cho 985 trường hợp với số tiền hơn 2.904 tỉ đồng; đồng thời đang lập thủ tục chi trả cho 481 trường hợp còn lại.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời nhà ven kênh Đôi- Ảnh 1.

TP.HCM đã bồi thường và chi trả cho 985 trường hợp với số tiền hơn 2.904 tỉ đồng; đang lập thủ tục chi trả cho 481 trường hợp còn lại

ẢNH: NGUYỄN ANH

Vướng mắc trong xác minh giấy tờ nhà ven kênh TP.HCM

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác bồi thường, di dời nhà ven kênh là do phần lớn hộ dân thuộc diện nghèo, xây dựng lấn chiếm, không có giấy tờ hợp lệ nên không được bồi thường về đất.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chỉ nhận được tiền hỗ trợ cho công trình, vật kiến trúc với số tiền ít, không đủ khả năng mua chỗ ở mới... khiến việc vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng gặp nhiều trở ngại.

Để tháo gỡ, TP.HCM đã ban hành các chính sách hỗ trợ khác cho dự án, nhờ vậy đã nhận được sự đồng thuận cao từ các hộ dân có đất bị thu hồi khi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá bồi thường về đất, tài sản đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, mặc dù có sự đồng thuận, quá trình triển khai vẫn mất nhiều thời gian do phải xác minh nguồn gốc nhà, đất qua các thời kỳ.

Công tác xác minh nguồn gốc nhà, đất là công tác quan trọng, đòi hỏi phải rà soát kỹ, chi tiết từng hồ sơ pháp lý để ban hành quyết định, chính sách bồi thường đảm bảo quyền lợi của người dân.

Trong quá trình xác minh nguồn gốc nhà đất ở nhà ven kênh, có nhiều trường hợp không có giấy tờ pháp lý hoặc bị thất lạc, địa phương phải tổ chức họp để rà soát kỹ các hồ sơ pháp lý, ngoài ra còn phát sinh các vấn đề tranh chấp tài sản, hay có thân nhân mất tích… khiến việc giải quyết di dời và bồi thường nhà ven kênh càng thêm phức tạp.

Khám phá thêm chủ đề

